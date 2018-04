Sok az érvénytelen szavazat a marcali szavazókörben, ahol beszakadt az urna

241 egyéni jelöltre és 243 pártlistára leadott szavazatot érvénytelenítettek a Somogy megyei 3-as egyéni választókerület egyik szavazókörében, a marcali 7-esben, derült ki az NVI oldalán közzétett jegyzőkönyvből. Ez számszerűen is rengeteg, hát még arányaiban: a szavazókörben az 1134 névjegyzékbe vett választópolgárból ugyan 727 adta le a szavazatát, de csak 486 szavazólap lett érvényes. Vagyis az ebben a szavazókörben leadott szavazatok 33,15 százalékát érvénytelenítették.

Ebben a szavazókörben nem volt nemzetiségi választópolgár, vagyis itt nem az történt, hogy véletlenül a nemzetiségi névjegyzékben szereplőknek is adtak országos listás szavazólapot. A jegyzőkönyv szerint nem is az történt, hogy véletlenül lepecséletlen szavazólapokat adtak ki. Az, hogy egyéni és listás szavazatokat is nagy számban érvénytelenítettek, más fajta rendellenességre utal.

A választás napján rögzített rendkívüli eseményeket böngészve találtunk egy lehetséges okot. A választás napján 17:32:04-kor kiadott rendkívüli jelentés szerint "a szavazóhelyiségben elhelyezett papírurna beszakadt, miközben egy választópolgár belehelyezte a szavazólapjait".

A jelentés szövege szerint ezután a helyi szavazatszámláló bizottság 6:0-ás szavazataránnyal, vagyis egyhangúlag úgy döntött, hogy a beszakadt papírurna "továbbra is felhasználható", mert "a papírurnán keletkezett sérülést az SZSZB úgy beragasztotta, hogy abból az erre rendelt nyíláson kívül sem ki, sem pedig be nem lehetett szavazólapot elhelyezni, abból szavazólapot kivenni". Utólag mégis úgy tűnik, hogy ez a megoldás nem volt megfelelő.