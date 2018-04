Veszélyeztetett faj lett a nemi szervén át lélegző zöld hajú teknős

Az ausztárliai Mary folyó medencéjének oxigénben gazdag vizeiben él egy egészen különleges teknősfajta. A formálisan csak 1994-ben azonosított, élőhelye alapján Mary folyói teknősnek elnevezett fajta a teknősök nemzetségének egy ősi, Ausztrália evolúciós történetéből majdnem kiveszett ágának egyetlen képviselője, de valószínűleg nem erről fogják megjegyezni, hanem arról, hogy

az ezek szerint elég nyugisan élő hüllő hátát és fejét rendszerint benövi az alga, ezért rendkívül menő zöld hajuk van, ráadásul még a nemi szervükön keresztül is képesek lélegezni.

A rendkívül fotogén állatról Chris Van Wyk készített lélegzetelállító képeket, amiket Flickr-oldalán tekinthetnek meg.

Sajnos a Londoni Zoológiai Intézet legfrissebb listája szerint már nem sokáig lélegezhetnek a nemi szervükön át, mert kihalás fenyegeti őket. Hiába képesek a segglégzésnek köszönhetően akár napokig is víz alatt maradni, ez nem tudta megfékezni a kisállattartók gyűjtőszenvedélyét, akik az 1960-70-es években rendszeresen fosztogatták a fészkeiket.

A Mary folyói teknős így most felkerülhetett az evolúciós szempontból sajátos és globálisan veszélyeztetett hüllők 30-as listájára. (Via The Guadrian)