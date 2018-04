Ennyi volt, egy hét után eltüntetik az ötemeletes péniszt a svéd lakóház faláról

Stockholm egyik lakóházának falára egy héttel ezelőtt került fel egy ötemeletes nagyságú, duzzadó erekkel megspékelt, kékszínű, merev graffitipénisz.

A házfalon legálisan dolgozhatnak graffitiművészek, sem a lakókkal, sem mással nem kell egyeztetniük a témáikról, a falat kezelő művészeti szervezet pedig általában hónapokig fenthagyja az éppen aktuális művet, mielőtt átfestetné azt egy másik művésszel.



Itt egy kép róla:

A merev pénisz azonban csak egy hétig maradhatott a falon, a ház tulajdonosa ugyanis közbelépett, és letöröltették, a környékbeli lakók panaszaira hivatkozva. “Természetesen fontos nekünk a művészi szabadság, de egyúttal tiszteletben kell tartanunk a legközelebbi szomszédaink véleményét is” - mondta a cég marketingvezetője. Szerinte azzal, hogy eddig nem törölték le, biztosították a lehetőséget arra, hogy aki szerette volna, az láthassa. Korábban amúgy nem tudtak róla, hogy a falra egy pénisz fog felkerülni.

A festő, Carolina Falkholt csalódott a döntésben. Korábban már festett péniszt egy manhattan-i falra is, azt csak pár napig hagyták fent, és arra számított, hogy a svédek elfogadóbbak lesznek. A graffitinak amúgy szerinte az volt a célja, hogy meghökkentse és ezáltal gondolkozásra ösztökélje az embereket. “Meg kell fontolniuk, mi is az, ami meghökkenti őket, aztán pedig beszélgetni róla” - mondta. “A szex nagyon fontos, és mégis, mindig is olyan illetlen volt beszélni róla” - tette hozzá. (The Local)