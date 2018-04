Meghalt Babos Gyula jazzgitáros

Türelemmel viselt betegség után, április 12-én, 68 éves korában elhunyt Babos Gyula Liszt-díjas jazz-zenész, zeneszerző, művésztanár - közölte az Előadóművészi Jogvédő Iroda.

1949. június 26-án született Budapesten, és 15 éves korától gitározott. 1970-től a Kex együttesben, majd a Rákfogóban, később Kőszegi Imre zenekarában játszott. 1979-ben megalapította első saját együttesét Saturnus néven, majd 1985-ben létrehozta a Babos Triót.

1989-ben jelent meg első szólólemeze Kinn és benn címmel. 1994-ben a Sony-nál jött meg a világszerte kiadott Blue Victory. 1998-tól a Take Four nevű együttesével három lemezt adott ki, a Babos Project Speciallal egyet, de Herbie Mann-nel és Trilok Gurtu-val is készített felvételt.



1977 óta a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének tanára volt. Alapító tanárként 1996-tól működött közre Kőbányai Zenei Stúdió könnyűzenei szakközépiskola életében - írja az EJI és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete közös közleménye.

Több mint fél évszázados pályafutása során számtalan kiválósággal zenélt együtt: a magyar jazz és rock élet szinte teljes élvonala mellett olyan külföldi zenészóriásokkal, mint Victor Bailey, Frank Zappa, James Moody és Tony Scott.