Meghalt Daphne Sheldrick, az „elefántok anyja”

Elhunyt Daphne Sheldrick természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat. Az elefántok anyjának becézett aktivista 83 évesen, csütörtökön hunyt el rákbetegségben - közölte családja.

A kenyai születésű Daphne Sheldrick 30 éven át dolgozott a természetvédelemben férjével, David Sheldrickkel, a legnagyobb és leghíresebb kenyai vadrezervátum, a Tsavo alapítójával. Férje halála után létrehozta a DSWT nevű természetvédelmi szervezetét, amelynek „elefántárvaházát”, Nairobi egyik fő látványosságát évente sok ezren keresik fel, hogy lássák cumisüvegből táplálkozni és a sárban dagonyázni a kiselefántokat.

Az árvaház Nairobiban Fotó: Michel & Christine Denis-Huot/Biosphoto

Sheldricknek a világon elsőként sikerült felnevelni olyan újszülött elefántokat és orrszarvúkat, amelyek anyatej nélkül elpusztultak volna. Huszonnyolc évi kutatómunkával kifejlesztett egy olyan anyatejpótlékot, amellyel a kétévesnél fiatalabb elefántok is életben tudtak maradni. Lánya, Angela Sheldrick szerint az általa kifejlesztett módszerrel 230 kiselefánt életét sikerült megmenteni Kenyában és sok másét Afrika többi részén.

A kenyai kormány által kitüntetett és II. Erzsébet brit királynő által az első kenyaiként lovaggá ütött Sheldricknek több könyve is megjelent, önéletrajza Szerelem a szavannán címmel magyarul is olvasható, ahogy a munkájáról szóló, A vadon kölykei című dokumentumfilmet is vetítették itthon.

A vadon kölykei bemutatóján: jobbra Daphne M. Sheldrick, balra a film narrátora, Morgan Freeman Fotó: Alberto E. Rodriguez/AFP

„Daphne Sheldrick nemzeti kincs volt, a természetvédelem ikonja. Öröksége felbecsülhetetlen, a természetvédelem terén Kenyában elért sikere páratlan” - írta róla a lánya. (MTI, AP)