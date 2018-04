Pórul járhatott, aki appal parkolt Balatonfüreden

Olvasónk egy olyan applikációval fizetett a parkolásért, mely a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. hivatalos eladója, így eléggé meglepődött, amikor megtudta, hogy megbüntették. Mint kiderült, a problémát az okozta, hogy az app által megadott paraméterekkel indította el parkolást, mely szerint olyan zónában volt, ahol óránként 200 forintba kerül a parkolás. Csakhogy ez egy olyan adatbázis alapján lőtte be a zónát, melyet nem frissítettek, pedig március 15-én megváltozott a balatonfüredi zónabeosztás.

Fotó: Olvasónk

Az olvasónk által használt Voxpay ugyanúgy lövi be, hogy melyik zónában van a felhasználó, mint az összes többi hasonló alkalmazás: a GPS helymeghatározása alapján. Ez egy kényelmi szolgáltatás az ilyen appokban, nyilván arra szolgál, hogy azoknak, akik nem fújják kívülről, hogy éppen melyik zónában vannak, ne kelljen egy automatáig elballagniuk, hogy ellenőrizzék, hiszen ezzel épp a mobilfizetés értelme veszne el.

Olvasónk bátran bízhatta magát az appra, hiszen a Voxpay ellenőrizhetően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. hivatalos viszonteladója, elég életszerű hát azt feltételezni, hogy a partnerek gondoskodnak arról, hogy ha változás van, befrissítik az adatbázist, de minimum figyelmeztetik a felhasználót arról, hogy változás történt a zónákban, tarifákban. A zónainformációk mindig egyetlen helyről érkeznek, és ez a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, olvasónk is megpróbálta tisztázni a helyzetet.

De nem ment könnyen. Először a balatonfüredi parkolási társaság formanyomtatványán jelezte a hibát, innen a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. ügyfélszolgálatához irányították, ahol meg a viszonteladóra igyekeztek hárítani a felelősséget, és méltányossági kérelmét elutasították.

Olvasónk nem adta fel, és a Voxpayhez fordult, akik a Nemzeti szolgáltatónak hivatalos úton jelezték a problémát, közben várta a Nemzeti szolgáltató visszajelzését is, mert azt azért megírta neki, hogy az egész dolog valójában nekik köszönhető. Végül megtörtént a csoda, és a balatonfüredi parkolási társaság arról értesítette, egyeztettek a mobilszolgáltatóval, és a parkolási bírságot törölték, majd hétfőn a Nemzeti szolgáltató is felvette vele a kapcsolatot. Azt írták, a hibát a Voxinfo, az app fejlesztője is jelezte már, és felvették a kapcsolatot a balatonfüredi parkolási társasággal is, hogy a nyilvántartott adatokat pontosítsák, és a tévesen kiszabott pótdíjjal kapcsolatosan eljárjanak. A térkép egyelőre nincs módosítva, így a probléma fennáll, de aki esetleg március 15. után parkolt a városban, és úgy járt, mint olvasónk, kérje a bírság törlését.