A temesvári polgármester bejelentette: annyit dolgozik, hogy legalább 5000 eurós fizetést érdemelne

Annyit dolgozik, és olyan jól, hogy legalább 4000-5000 eurós fizetést érdemelne, jelentette ki Temesvár polgármestere, Nicolae Robu pénteki sajtótájékoztatóján. A jelenleg kétezer euró körül kereső városvezető szerint

a mostani alapbéren kívül bónuszokkal kéne jutalmazni az elöljárókat.

És mivel vezetésével több sikeres európai uniós pályázatot is menedzselt a város, neki is járna az elismerés. Temesvár polgármestere a Transindex szerint nem először panaszkodik nyilvánosan a fizetéséről, tavaly is azzal állt elő, hogy sikeresen lezárult eu-s fejlesztések után bónuszt érdemelnek a polgármesterek.