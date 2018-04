Rogán Antal: A mai tüntetést is a Soros-hálózat szervezi, Soros György pénzeli

"Megértem azt, hogy az ellenzéki pártok nem tudják elfogadni az eredményt, és talán még az is érthető, hogy akik kisebbségben maradtak az urnáknál, azok a csalódottság után az utcára vonulnak. Ha békés keretek között marad, akkor mindez része egy demokratikus országban a vitakultúrának," mondta Rogán Antal a szombat délutánra szervezett kormányellenes tüntetésről. A propagandaminiszter a Magyar Időknek adott interjújában kijelentette:

"a mai tüntetést is a Soros-hálózat szervezi, Soros György pénzeli, és a céljuk csak annyiban változott, hogy ha már megbuktatni nem sikerült, legalább meg kell gyengíteni azt a kormányt, amelyik következetesen küzd a bevándorlás ellen. Egész Európában ezt teszik, ezt tették Bécsben, Prágában és Pozsonyban is, nálunk is ez történik."