A szír kormányhadsereg elfoglalta a vegyi fegyverekkel is bombázott Dúmát

A szír állami hírügynökség által kiadott felvételen a szír kormányerők győzelmét ünneplők láthatók Dúma városában. Fotó: HANDOUT/AFP

A szíriai hadsereg különleges egységei már Dúma utcáit tisztítják az aknáktól és más robbanóeszközöktől, jelentette be Ali Majhúb dandártábornok, a kormányhadsereg szóvivője. Dúma a keleti Gúta legnagyobb városa, a Damaszkuszhoz közeli lázadó enklávé központja volt, itt vetettek be vegyi fegyvert a múlt hétvégén, amire reagálva péntek hajnalban az USA, Nagy-Britannia és Franciaország három katonai célpontot bombázott Szíriában.

A hadsereg közleménye szerint vasárnapra az egész térséget sikerült megtisztítani a lázadóktól, utolsó egységeik is elhagyták Dúma városát. A keleti Gúta felszabadítása csak az aleppóihoz mérhető győzelem Bassár el-Aszad szír diktátor számára.

A kormányerők február 18-án indítottak átfogó támadást a lázadók enklávéja ellen. Ezt a támadást az ENSZ által elrendelt fegyverszünetek idejére se függesztették fel, többször vegyi fegyvereket is bevetettek. A legutóbb a múlt hétvégén, abban a támadásban több százan szenvedtek mérgezést. Gúta ostromában a londoni központú Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának jelentése szerint legalább 1700 civil vesztette életét. A szír hadsereg és orosz szövetségeseik rendszeresen bombáztak kórházakat is a Gúta városaiban. (Via MTI)