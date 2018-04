A tenyeréről készült fénykép alapján azonosítottak egy dealert

A tenyerében tartott drogokról készült képpel szemléltette kínálatát egy dealer Angliában. Technikailag jól felkészült volt, a képet titkosított alkalmazással küldte el. Nem is ez, hanem egy ősi bűnüldözési technika újszerű használata buktatta le. A dél-walesi rendőrök tudományos támogató csoportja a felvételen látható ujjlenyomata alapján azonosította a dealert, akivel együtt 10 társa is lebukott.

A kép, ami lebuktatta a dealert. A kisujja mintázata alapján azonosították az őrizetbe vett gyanúsítottat. Fotó: Dél-walesi Rendőrség

A tudományos támogató csoport egyik tagja, Dave Thomas "úttörőként" jellemezte megoldásukat, de azt is hozzátette, hogy "ez amúgy régimódi technológia, nem új". Az újszerűségét az adja, hogy a rendőrök ezentúl a házkutatásokkor lefoglalt telefonok képeit még alaposabban böngészhették át, mert tudták, hogy van rajta egy fotó egy kézről. Most bebizonyosodott, hogy fényképfelvételen látható ujjelnyomatrészletek alapján is képesek az azonosításra.

"Ezek a srácok [a dealerek] azért használják a technológiát, hogy ne bukjanak le. Nekünk is lépést kell tartani a haladással" - mondta Thomas.

A telefont Bridgendben, egy házkutatás során foglalták le, miután fülest kaptak róla, hogy egy drogkereskedő banda lakja. A házkutatás során lefoglaltak egy csomó, Gorilla Glue fantázianevű marihuánát, az egyik rendőr pedig kiszúrta a telefont a kézben tartott drogokról készült képpel. A képet a "mit akarsz venni" üzenet előzte meg. "Mintha csak azért küldte volna a vevőinek, hogy megmutassa a kínálatát" - mondta Thomas.

A fényképet végül csak bizonyítékként tudták használni, mert a rendőrségi adatbázisokban csak az ujjhegyek lenyomatát őrzik, az nem volt látható a képeken. De a gyanúsított elfogása után már azonosítani tudták a felvételen látható ujjlenyomatot is, bizonyítván, hogy tényleg azt kapták el, akit kerestek. (Via BBC)