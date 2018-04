Már három halottja van az USA-ban tomboló ítéletidőnek

Óriási kiterjedésű, az Egyesült Államok teljes középnyugati vidékét beborító viharzóna pusztít az Egyesült Államokban. Az ítéletidő vastag hótakaróval borította a nagy amerikai pusztát, a helyzetet szélviharok, jégeső és köd is súlyosbítja.

A rendkívüli időjárási viszonyok közepette Louisiana államban már hárman vesztették életüket a mostoha útviszonyok miatt. A vihar miatt több száz légi járatot is törölni kellett, Minneapolisban például azért, mert harminc centi hó takarja a várost.

A nagy havazás miatt Dél-Dakotában autópályákat kellett lezárni. Minnesota, Wisconsin és Michigan is teljesen hó alatt van, Wisconsinban helyenként 45-50 centi hó esett, és vasárnap estig további 35 centi havat várnak. Addigra a vihar New Jersey és New York államokat is elérheti.

A nagy mennyiségű csapadék miatt a Nagy Tavak környékén áradásokra is számítanak, a viharos szél pedig akár 5-6 méteres hullámokat is felkorbácsolhat. (Via MTI)