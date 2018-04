Mogyoróval fizette le a postás a rettenetes varjút

Tyler McLeaod, foglalkozását tekintve postás, megszelídítette Vancouver rettegett varját, Canuckot.

A varjú, amely többek között arról is ismert, hogy ellopott egy kést egy bűnügy helyszínéről, tavaly hetekre blokád alá vont három címet, ahova McLeod emiatt nem tudta kézbesíteni a leveleket. "Amikor felsétáltam a lépcsőn, belekezdett, hogy kár, kár, kár" - magyarázta a karjával szárnyként csapkodva a postás.

"Minden nap megcsipkedett és megkarmolt. Zuhanórepülésben landolt a leveleim között, mindenfele szétszórta a leveleket" - mesélte. Persze mi mást várnánk egy varjútól, ami garázdálkodott már McDonald's-ban is?

McLeod trükkhöz folyamodott, földimogyoróval pakolta meg a leveles zsákját. Azóta a legnagyobb haverok Canuckkal. "A földimogyoró a megváltásom. Egy csapásra minden megváltozott, azóta szuper arc" - mesélte. Azóta a leveleket is együtt kézbesítik, Canuck még az anyósülésre is beül a postakocsiban. (Via CTV)