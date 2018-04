Rogán: Soros György pénzéből szervezte a szombati tüntetést Soros György hálózata

"Nem magánkezdeményezésből, hanem a Soros-hálózat szervezésében, Soros György pénzéből jött létre" a szombati kormányellenes tüntetés a választások után hirtelen újra közszereplésbe kezdett Rogán Antal, a kormánypropagandát irányító Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint.

Ha valaki ebből még nem értette volna meg, hogy mit akar mondani, a miniszter azt is hozzátette, hogy "az események mögött igazából nem is az ellenzék pártjai állnak", merthogy igazából mögöttük is Soros György áll. Rogán "politikai bolhacirkusznak" nevezte a tüntetést, bár annyit azért megengedett, hogy azoknak is joguk van véleményt nyilvánítani, akik nem tudják elfogadni a választás végeredményét.

A választási eljárással kapcsolatban felmerült szabálytalanságokra két dolgot tudott mondani:

nincs több jogorvoslati kezdeményezés, mint négy vagy nyolc éve - itt megjegyezném, hogy a választás végeredményét csak szombaton állapították meg, így még keddig lehet jogorvoslatot kezdeményezni a gyanús esetekben;



Soros György próbálta manipulálni a választást az ellenzéki pártok és a civil szervezetek támogatásával.



Ez utóbbi kapcsán még azt is megjegyezte, hogy Soros György szervezeteinek "irgalmatlanul sok pénze" van. Rogán minisztériuma az elmúlt két évben több tízmilliárd forintnyi közpénzt költött kormányzati propagandára, mely lényegében a Fidesz választási kampányát támogatta. (Via MTI)