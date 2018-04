Elítéltek egy bűnbandát, akik szegénységben élő kiskorú fiúkat közvetítettek ki szexre külföldieknek

A Pesti Központi Kerületi Bíróság hétfőn ítéletet hirdetett egy 11 vádlottat érintő bűnügyben, akik egy gyermekprostitúciós hálozatot működtettek Magyarországon. A vád:



A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint az I. és a II. rendű vádlottak 2003-ban ismerkedtek meg a német állampolgárságú IV. rendű vádlottal, akitől pénzt kaptak egy ingatlan megvásárlására, ahol ők maguk, illetve magyarországi tartózkodásai során a IV. rendű vádlott is lakott. Abban is megállapodtak, hogy az I. és a II. rendű vádlottak a külföldi vádlott számára

A IV. rendű vádlott általában két-három havonta, egy hétre jött Magyarországra, ekkor az I. és a II. rendű vádlottaknak a kiskorúak megszerzéséért, a szexuális szolgáltatásért pedig a fiataloknak fizetett.

Az I. és a II. rendű vádlottak később, 2006 augusztusa és 2011 novembere között további külföldi férfiak, egy angol és egy ausztrál állampolgár számára is nagy számban közvetítettek kiskorú fiúkat szexuális együttlét céljára.

Az I. rendű vádlott a kiskorú fiúknak 20.000 forintot ígért, ha a megjelölt helyen és időben az ott várakozó külföldivel szexuális kapcsolatot létesítenek.

A megismert fiúkat később arra is rávette, hogy mutassák be neki a hasonló korú ismerőseiket is, amiért szintén pénzt ígért.