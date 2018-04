A hódmezővásárhelyi kórház beperelte Márki-Zay Pétert, mert szerinte életveszélyes, ami ott zajlik

Fotó: Halász Júlia

„Ha Önök bemennek a hódmezővásárhelyi kórházba, az életüket kockáztatják. A barátom, amikor csontig vágta a kezét, még hazamehetett megvacsorázni, mielőtt ellátást kapott. Feri bácsi, a szomszédon 3 nap alatt reggelit, ebédet, vacsorát nem kapott, nemhogy kezelést. Ebben a kórházban meghalt egy 42 éves nő, egy kisbaba tavaly 3 napos korában, de erről Önök nem tudnak, mert hírzárlat van.”



Többek között erről beszélt a hódmezővásárhelyi polgármester még márciusban egy jobbikos fórumon a Délmagyar tudósítása szerint.

Az állami (lázári) gyámság alatt működő Kallai Árpád főigazgató természetesen már a választások előtt sietve jelezte, hogy be fogják perelni a polgármestert, erre pedig most szerdán sor is került. Németh Lászlóval, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójával közös közleményük szerint Márki-Zay

súlyosan megsértették a kórház jó hírnevét és az intézmény dolgozóinak becsületét,

ezért a kórház emiatt pert indított ellene.



Az ügynek az ad aktualitást, hogy Márki-Zay épp szerda estére hirdetett meg egy fórumot az egészségügy kérdésében, és erre meghívta a két érintettet is. Ők részvétel helyett inkább perelnek.

„A kórház orvosai, ápolói, szakdolgozói továbbra is a tudásuk legjavát nyújtva mindent megtesznek a betegekért. Folyamatosan tartanak lakossági konzultációkat és fórumokat, ahol lehetőség nyílik minden kérdés megbeszélésére. Az intézmény munkatársai mindig is a vásárhelyi és a térségben élő emberekért dolgoztak, akik előtt a főigazgató ajtaja folyamatosan nyitva áll”

– írták a közleményben, és hozzáteszik: szerintük nincs helye politizálásnak, se hangulatkeltésnek az intézményben, az ilyen nyilatkozatok pedig csak kockáztatják a páciens és orvos közötti bizalmi viszonyt és a biztonságos betegellátást.

Hogy a betegek esetleges éhezése és az állítólagos hírzárlat milyen hatással van a bizalmi viszonyra, arról nem szólt a közlemény. (24.hu)