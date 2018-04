Itt a 444 őszödi levele: úgy mellélőttünk a választási tippjátékon, mint Semjén Zsolt a díjnyertes holstein-fríznek

A választások után mindenki másra mutogat. Minket azonban nem ilyen fából faragtak: a 444 önvizsgálattal, sőt nyugodtan mondhatom, önkiröhögéssel indít. Ezennel publikáljuk ugyanis a szerkesztőségi tippjáték eredményét kihirdető belső listás levelet, amiből azonnal kiderül, hogy mennyire pontosan láttuk előre a választási eredményeket.

A játék szabályai a lehető legegyszerűbbek voltak: a pártok listás eredményeit kellett megtippelni, tizedszázalékos pontossággal, majd összeadtuk, hogy ki mennyit tévedett, és aki a legkevesebbet, az vihette a kasszát.

Nem fokozom tovább, íme a levél:

Kedves mindenki,

a vártnál is sokkal viccesebb eredménnyel zárult a szerkesztőségi választási tippjáték, amennyiben céllövészet helyett akkora csörgőlabdameccs felé ment el a dolog, amekkorát ritkán rendeztek a vakság történetében. Mindenki kurvára mellélőtt: ami érdekes ebben, az az, hogy nem volt egyetlenegy igazán bátor, hülye vagy eltérő gondolkodású sem közöttünk.

Kezdem pár különlegességgel, rekorddal és különdíjjal.

A Szerkesztőség Hivatalos, Babérkoszorúkkal Ékesített Gyucsányistája Fenyő Balázs lett, aki 14,9 százalékos listás eredményt jósolt a DK-nak, vagyis csak ezen az egy párton 9,5 százalékot, vagyis 95 pontot tévedett.

A Szerkesztőség Hivatalos Régivágású Komcsija nem más lett, mint - na ezt azt hiszem, a legtöbben meg is tudták volna tippelni - Horn Gyula ismert teniszpartnere, Markó Ferenc, aki 19,8 százalékot várt az elvtársaktól, azaz 8,7-tel többet, vagyis majdnem dupla annyit, mint amit végül elértek.

Az Official Fidesz-bérenc Mellényt nem tudtam kiosztani, mert mindenki durván alullőtte a Fideszt. A NER Legjobb Ismerője Pufimellényt Rényi Pál Dániel viheti haza, aki házon belül messze a legmagasabbra, 44 százalékra tette a Fideszt. Igazi önvizsgálatra okot adó tény, hogy a 14 játékosból 9, vagyis majdnem a kétharmadunk azt tippelte, hogy a 40 százalékot sem fogja elérni a Fidesz, a tényleges majdnem 50 százalékhoz képest.

Az Arany Véleménybuborékot négy teljes évre Boros Juli viheti haza, életidegen versenyzőnk ugyanis mindössze 31,6 százalékot tippelt a Fidesznek, 17,7-tel kevesebbet a ténylegesnél.

A legSZDSZ-esebb szerkesztőségi tagnak járó Pető Iván-kitűzőt Király András nyerte, mivel ő 4,9 százalékra várta az EgyüttDSZ-t, ami a párt tényleges eredményének pontosan a hétszerese. 4,2 százalékos, formabontó tippjével Löki Levente is megérdemli a Retkes Attila-láncot.

A Fekete-Győr Andrással eltölthető wellnesshétvége-utalványt Sinkovits András használhatja fel, ő ugyanis 7 százalékra saccolta a Momentumot. Érdekes jelenség, hogy a szerkesztőség úgy általában messze a Momentum eredményét tudta a legpontosabban megsaccolni, kivéve Andrást, akire rászállt a magenta köd.

A Cicákkal Díszített Szivárványszín Hitler-fejszobor Bede Márton íróasztalának dísze lehet, szakértőnk tippelte meg ugyanis a legpontosabban a Jobbik eredményét. Politiológusok figyelmére méltó jelenség a 444-es Führer-várás, a Jobbikot ugyanis majdnem minden játékos felüllőtte, kivéve Sinkovits "Wiesenthal" Andrást, aki egyedüliként alul. Ennyire súlyosan csak az MSZP-t ismertünk félre, de itt is volt egyetlenegy ember - Löki Levente - aki még a szaros 11,9 százaléknál is kevesebbet várt tőlük egy kicsivel, az ismert komcsikutató Rényi Pál Dániel pedig, bár végül is fölélőtt, de csak egy tizedszázalékkal, vagyis majdnem telibetrafálta.

Az 50 kiló érlelt, kézzel válogatott rackajuh-trágyát Boros Juli nyerte, ő ugyanis 11,0 százalékot várt az LMP-től.

A Sas Józseffel elkölthető vacsora utalványát Löki Levente kapja a majdnem telitalálatos, 1,6 százalékos Kétfarkú-tippjével.

Na és az vajon véletlen, hogy a Pálffy Ilona Arcképével Gravírozott Kék Cédulát ugyanaz kapja, aki a Szerkesztőség Hivatalos Régivágású Komcsija és Horn Gyula ismert teniszpartnere gyerekkora óta? Nem tudom, de az biztos, hogy Markó Ferenc listás tippjeinek összege 100,9 százalék.

És akkor jöjjön az összetett Top3!

A három dalia csak két fokot foglal el a képzeletbeli dobogóból. A második helyen ugyanis ketten végeztek egyforma eredménnyel. Ki más, mint a két kamaszkori jóbarát, az egymást nap mint nap jó szóval, mosollyal és kis ajándékokkal meglepő Bede Márton-TBG-páros. Mindketten 19,4 százaléknyit rontottak összesen, azaz 194 hibapontot gyűjtöttek. Marci a Fideszt és az MSZP-t kivéve olyan nagyon semmit sem cseszett el, sőt igazán kiegyensúlyozottan tippelt. Az érmet a szoros versenyben az hozta talán meg neki, hogy nem vesztette el a fejét, és nem pontozta fel a Jobbikot, amit többen is jól megszívtak. Bence hasonlóan játszott, ő a DK-t kúrta el istentelenül de a józan MSZP-tippje visszarángatta a dobogóra.

A bajnok pedig nem más, mint Közép Európa legtöbbet Sóhajtózó Kutyagazdája, Rényi Pál Török Gábor Dániel, óriási fölénnyel, üvöltve-huhogva szopatva az egész mezőnyt. Bajnokunk 12,4 százaléknyi hibával, vagy ha úgy jobban tetszik, 124 hibaponttal végzett. Pál Dániel azzal nyert, amivel fociban önmagában sosem lehetne bajnokságot nyerni: jól szerepelt a nagy rangadókon. Ő adta a legtöbbet a Fidesznek a szerkesztőségből, miközben a második legszigorúbb volt az MSZP-vel, akiket egy tizedszázalék híján telibe trafált. A nagyok jó megközelítése mellett hab volt a közvéleménykutatón, hogy majdnem telibelőtte a Momentumot és nem szórt el fájdalmas százalékokat az Együttre.

A további olimpia pontszerzők:

4.) Haszán Zoltán 20,4



5.) Szily László 20,5

6.) Kiss Bence 21,5

Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!

Ja, a mázlista Rényi nyereménye 26 ezer forint, lehet menni kölcsönkérni!