Németh Szilárd elbukott egy pert, mert nem tudta bizonyítani a sorosozást

Kedden jogerősen pert nyert az Eötvös Károly Intézet (EKINT) Németh Szilárd ellen, ezért a Fidesz alelnökének nyilvánosan meg kell követnie az intézetet, amiről korábban egy interjúban azt hazudta, hogy a közhasznúsági jelentésünkben meghatározottnál „sokkal, de sokkal nagyobb lóvét” kapott Soros György alapítványaitól. A nyilvános megkövetésen túl sérelemdíjat is fizetnie kell.

Az EKINT szerint ez súlyos vád, mivel a Németh Szilárd szavainak bármi köze is lett volna a valósághoz, azt jelentette volna, hogy meghamisították a közhasznúsági jelentésüket. Ráadásul a Fidesz alelnöke minderre még azzal is rátett egy lapáttal, hogy állítása szerint mindezt a nemzetbiztonsági szolgálatoktól tudja, mégpedig úgy, hogy a szolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén nyilatkoztak erről, amit az ellenzéki képviselők is hallottak.



Az intézet szerint Németh Szilárd híresztelése azért is fenyegető, mert jogszerűen csakis bűncselekménnyel, illetve terrorizmussal gyanúsított személyeket szabad lehallgatni. Szél Bernadett, a bizottság tagja korábban sajtótájékoztatón közölte, hogy a bizottság jegyzőkönyveinek tanúsága szerint az Eötvös Károly Intézetről a bizottság ülésein szó sem esett.



A hamis állítások miatt indított pert az EKINT tavaly decemberben első fokon megnyerte a pert a Fővárosi Törvényszéken, mivel Németh Szilárd nem tudta bizonyítani az intézet jóhírnevét sértő állításait.