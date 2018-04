Nyolc évet kapott minden idők egyik legrosszabb kokaincsempésze

Melina Roberge 2016-ben lett világhírű: az akkor 22 éves kanadai nő Sydney kikötőjében bukott le rengeteg kokainnal a táskájában. Roberge egy óceánjáró fedélzetén töltötte a megelőző heteket, sorra látogatott végig egy rakás egzotikus nyaralóhelyszínt, majd befutott az ausztrál városba, és kiderült, az Instagramon végig közvetített nyaralása során valójában több millió dollár értékű kábítószer volt nála.

A Rolling Stone magazin akkor el is nevezte minden idők legrosszabb drogcsempészének őt, illetve barátnőjét, Isabelle Lagace-t, aki vele együtt bukott le. Szintén letartóztattak ekkor egy hatvanas éveiben járó kanadai férfit, Andre Tamint, aki a két nővel együtt csempészte a kábítószert, és vélhetően ő is szervezte be őket.



Roberge szerdán nyolc év börtönt kapott, miután bűnösnek vallotta magát. A Washington Post tudósítása szerint a leghamarabb közel öt év múlva szabadulhat majd ki a rácsok mögül.

Roberge és Lagace esetét még 2016-ban nagy felhajtás kísérte: soha senki nem próbált még mezei utasként, a poggyászába rejtve ennyire sok kábítószert Ausztráliába csempészni. Összesen 95 kilogram kokain csempészésével vádolták meg hármukat. A két nő ráadásul végigközvetítette az útját Instagramon, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy felkapják a sztorijukat. Az MS Sea Princess óceánjáró összesen 11 országot érintett, és közben folyamatosan születtek a posztok.

Nemsokkal a letartóztatása előtt még arról posztolt, hogy "Utazni egy dolog. De nyitott elmével utazni, készen állni arra, hogy mindenbe belekóstolj, mindent láss, minden megtanulj, és hogy kimozdítsd magad a komfortzónádból, ez alighanem a legjobb terápia és lecke valaha. Régebben féltem, ha el kellett hagyni a kisvárosomat, de most már azt érzem, hogy soha többé nem akarom látni azt a kisvárost, mert annyira gyönyörű itt és annyira megérte."

Sydneyben azonban a hajó kikötése után a határőrök átkutatták a kabinokat, és ekkor akadtak rá 35 kilogram kokainra a két nő táskájában. Még 60 kilogrammot találtak a hatvanas éveiben járó Andre Taminnál.

A másik nő, Lagace tavaly hét és fél évet kapott, Tamin idén októberben áll majd bíróság elé. A két nő állítólag annyira sok kokaint pakolt a táskájába, hogy még fogkefék se fértek be mellé.