Egy kicsit mindenkinek fájni fog, hogy visszatért a '90-es évek divatja

Nem most kezdődött, hanem már évekkel ezelőtt, de valószínűleg idén jut a csúcspontra az elmúlt idők egyik legfontosabb divattrendje, a kilencvenes évek reneszánsza. A divat már csak ilyen, mindig visszatérnek évtizedekkel korábbi irányok, de most úgy néz ki, az öltözködés tekintetében a XX. század egyik mélypontjának tekinthető évtized legsúlyosabb darabjai uralják majd a szezont. Tudtuk, láttuk, hogy aki menő, az már tavaly is neon széldzsekiben tolta, és nem idén nyáron látunk majd először átlátszó műanyagszandált a lányok lábain. De a platformcipő és a Fila logós Fendi táskára nem biztos, hogy mindenki fel volt készülve. A szakik szerint nem átmeneti a pufi hajgumi és a csíkos Adidas-papucs visszatérése sem. Segítünk felkészülni az elkerülhetetlenre.

Az iránytű: a neon, színes, mintás széldzseki

Erről a ruhadarabról mondható el a legkevésbé, hogy mostanában szivárgott vissza a divatba: már három-négy évvel ezelőtt viselni kezdték a magukra valamit is adó fiatalok. Tavaly például, amikor Berlinben keveredtem egy second-hand eseményre (esemény: a régi ruhák között lehetett bort inni és festményeket nézni), komplett ruhaállványokat töltöttek meg a színes, mintás, susogós darabok. A trú berlini influenszerek már eleve susogós melegítőben érkeztek a vásár helyszínére, ami egyébként egy raktárépület volt. Az új erőre kapott széldzsekit a kilencvenes években először főleg fekete zenészek viselték, legendás például a Snap I’ve got the Power cmű klipje, melyben a kor legcsodálatosabb egysége jelenik meg. A tánc, a susidzseki, az ékszerek, a hajviselet, minden, ami ebben a klipben látható, nagyon fontos az évtized divatirányzatait tekintve.



Snap: I've Got The Power

Nem vagyok egy Trunk Tomi, de én is érzékelem a sneakerheadek legfontosabb tájékozódási pontjain, hogy a cipődivatot is nagyon súlyosan érinti a kilencvenes évek egyre intenzívebb visszaszivárgása. Kezdjük az elfogadható dolgokkal, aztán megpróbáljuk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, azaz a platformcipők visszatérését.

Bocsúz, platform, '95-ös FILA

A cipőgyártók ráéreztek a kilencvenes évek egyik alapdarabjára, a rendszerváltás után új divattudatra ébredő magyar tinédzserek által csak bocsúzcipőnek nevezett boat shoesra, ami nélkül magára valamit is adó férfi, legyen tinédzser vagy öregedő vállalkozó, be sem tehette a lábát a legendás Fortuna diszkóba. A vitorlázó vállalkozók hivatalos viselete az olaszokon eddig is jól állt, de nemrégiben már a füredi kikötőben is megjelent. Azt, hogy valóban újra eljött a hajós cipők ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 90-es évek egyik legmenőbb cipőmárkája, a Dooney & Bourke újra árulni kezdte bőrből készült hajóscipőit. A Regatta Boat Shoe hét színben kapható 135 dollárért.

Fotó: Dooney & Bourke

Már tavaly vagy talán már tavalyelőtt is felbukkant, de most már biztos, hogy az átlátszó zselécipő, amit a nyolcvanas-kilencvenes évek gyerekei olyan kitartóan gyűlöltek, a szezon egyik legmenőbb darabja lesz. Nemcsak a fast fashion márkák rukkoltak elő ezekkel a nagyjából semennyire sem újragondolt darabokkal, de az olyan luxus divatházak is, mint a svéd Acne Studios.

Fotó: Acne Studios

Az egyik legsúlyosabb csapás azonban kétségkívül a platformcipő visszatérése, amit még a legjobb tervezők sem voltak képesek ízlésessé varázsolni. Az egyik főkolomposnak Steve Madden tekinthető, aki a Deee-Lite zenekar magasságaiba tört élénk színű, mintás darabjaival. Mellette szól ugyanakkor, hogy a témában alkotott papucsa tulajdonképpen szinte viselhető. De van különbség platformcipő és platformcipő között is: a hatvanas-hetvenes éveket idéző szandálok mellett volt egy sokkal rosszabb időszaka is ennek a trendnek, az úgynevezett prolidrogbuli vonal: ezekben az időkben fiúk is hordták a zárt, egy edzőcipő és magasított talpú rémálom valószínűtlen szerelméből született alkotásokat. Ha azt el tudjuk kerülni, hogy azok a torzszülött cipők visszatérjenek, tulajdonképpen nincs is olyan nagy baj.



Fotó: Steve Madden

A Fendinél keményebben kevesen álltak azonban bele a kilencvenes évekbe:

idén februárban mutatták be a kilencvenes évek egyik csúcsmárkájával, a FILA-val közös kollekciójukat, és az eredmény pont olyan lett, amilyennek várni lehetett.

Nem véletlenül választották a FILA-t, a logo arcbaüvöltését ez a cég mindig is jól csinálta, és most, hogy visszatért a logómánia is, a lehető legésszerűbb választás volt a sportcég az együttműködésre. Az ebből született alkotások épp olyanok lettek, amilyennek egy luxusmárka és egy sportruházati cég együttműködéséből arra következtetni lehet.

Persze hülye lenne a FILA, ha ők maguk nem próbálnának külön is hasznot húzni a trendből: vissza is hozták az ikonikus Mindblowert 1995-ből, ami az erős verseny ellenére is valószínűleg minden idők egyik legrondább sportcipője. (És egyébként holnaptól, azaz április 20-ától kapható). A Fila is megérdemli, hogy kicsit azért a védelmünkbe is vegyük őket: a múlt legfontosabb filás darabjait felelevenítő Heritage kollekcióban van pár minimum viselhetőnek mondható darab.



Fotó: FILA

Még a cipőknél maradva meg kell említeni a klasszikus csíkos Adidas-papucs újraéledését, de ebben az esetben a világ kullog a magyarok után, hazánkban ugyanis sosem múlt el az ikonikus gumipapucs iránt érzett szerelem. Olyannyira nem, hogy nagyon aktív közösség rajong érte Facebookon - az más kérdés, hogy a ma csoportként vagy oldalként működő fiókot annak idején személyként hozta létre az adminja, és azóta a Facebook felderítette, hogy őt nem Csíkos Papucsnak hívják, így egy ideje saját neve alatt fut az oldal.

Fotó: Adidas

Magas derekú farmer, kertésznadrág és karmos hajcsat

A csípőnadrágok viszonylag hosszú uralma után nehezen, de újra utat tört magának a magas derekú farmer, kéz a kézben a kertészgatyával, amit azért gyűlöltek olyan sokáig a nők, mert terhesen mindenki kénytelen volt azt viselni. Most azonban fordulni látszik a kocka, olyannyira, hogy hamarosan bárki beöltözhet amerikai, közép-nyugati anyukának, ugyanis a fent említett farmerek mellett újra divat lett a karmos vagy csíptetős hajcsat és a pufi- vagy pamut hajgumi,

két olyan kiegészítő, melyek már önmagukban a kilencvenes évek legelrettentetőbb szimbólumainak számítanak.

Ha esetleg név alapján nem ugrik be, mutatjuk, mi volt a lányok hajában közel egy évtizeden keresztül:

Karmos hajcsat Julia Roberts hajában az Erin Brockovich című filmben Fotó: Universal Pictures / Columbia Pi/Collection Christophel

Pufi hajgumi, most is kapható Fotó: Urban Outfitters

Logómánia

A Fendi és a FILA együttműködése kapcsán már esett szó a minden eddiginél rettenetesebb irányról, a logóhalmozásról. A márkát harsányan feltüntető ruhadarabokat rendszerint csak olyan emberek hordják, akik túl gyorsan gazdagodtak meg, most viszont a kilencvenes évekkel együtt visszatért a tökéletesen túltolt logómánia is. Egyetlen embert tudunk felmutatni, aki képes ezt is tisztességesen viselni, ez az ember pedig természetesen Rihanna.

A témával foglalkozó felsorolások említik még a biciklis térdnadrágot, a neccharisnyát, és a Marten's bakancsot, de lássuk be, ezek Magyarországon valójában soha el sem tűntek. Búcsúzóul emlékeztetnék mindenkit arra, milyen jól áll bárkinek a feszülős térdgatya.