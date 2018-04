Megdőlt hajnalban egy melegrekord

Csütörtök virradóra megdőlt Budapesten egy országos melegrekord. Ma hajnalban az éjszaka leghidegebb szakaszában 16,2 fokot mértek Lágymányoson, ezzel ez az új napi minimumhőmérséklet-rekord, még sose volt április 19-én ennyire meleg a leghidegebb pillanat.

Eddig a napi minimumhőmérséklet maximuma ezen a napon 15,6 fok volt.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is folytatódik a már-már nyáriasan meleg idő, de hajnalonta azért a mainál sokkal hidegebb lesz, akár 5 fokra is lehűlhet a levegő. (Via MTI)