Mostantól síró csecsemővel is be lehet menni az amerikai szenátus üléstermébe

Tammy Duckworth (háttal) Barack Obamával, az Egyesült Államok akkor éppen frissen megválasztott elnökével 2008. november 11.én Chicagóban. Fotó: STAN HONDA/AFP

Tammy Duckworth pár hete történelmet írt. Duckworth az első amputált, veterán katona szenátornőként már eleve történelmi figurája az amerikai politikának, de most, hogy ötvenévesen anya is lett, végképp beírta magát az amerikai törvényhozás történelmébe. Rá tekintettel ugyanis szerdától már csecsemővel is be lehet lépni a szenátus üléstermébe.

Képviselőnő már akadt a történelemben, akinek gyermeke született a ciklusa során, de Duckworth az első szenátor, akivel ez történt.

"Szeretném megköszönni mindkét pártbeli kollégáimnak, különösen a házszabály-bizottság tagjainak, hogy átvezették a szenátust a 21. századba annak felismerésével, hogy néha még az újdonsült szülőknek is akadhatnak feladataik a munkájukban" - írta a döntés után közleményében Duckworth, amihez a Twitteren még hozzátette, hogy a családbarát munkahely nem pusztán női téma, hanem józan ésszel belátható gazdasági érdek.

Roy Blunt, a házszabálybizottság elnöke szerint a szülőség önmagában is elég bonyolult, nem kéne még szenátusi szabályokkal is nehezíteni. "Örülök, hogy ezt megoldottuk. Gratulálok Duckworth szenátornak és családjának, és már várom, hogy találkozhassak a gyermekével" - mondta. (Via BBC)