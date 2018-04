David Copperfieldnek a bíróságon kellett feltárnia egyik trükkjét

Egyik leghíresebb trükkje titkainak feltárására kötelezte egy Las Vegas-i bíróság a világ legjobban fizetett mágusát, David Copperfieldet. A mágust egy brit turista, az 58 éves Gavin Cox perelte be kártérítésért, mert a "Szerencsés 13-as" című trükk közben elesett, kiugrott a válla, és állítása szerint agykárosodást is szenvedett, és krónikus fájdalmak gyötrik a baleset óta.

A "Szerencsés 13-as" az a trükk, amikor Copperfield a közönség soraiból választ ki 13 gyanútlan résztvevőt, akiket aztán eltüntet a színpadról. Az ügyben eljáró bíró a történtek teljes feltárása érdekében kötelezte a trükk feltárására Copperfieldet, akinek az ügyvédei hiába érveltek azzal, hogy ez anyagi veszteséget okozhat a mágusnak.

A trükk persze az, hogy a nézők elől függönnyel eltakart önkénteseket Copperfield munkatársai szolgálati folyosókon sietve levezetik a színpadról, hogy aztán az előadásnak helyet adó épületet megkerülve vezessék vissza őket.

Cox akkor esett el, amikor ezeken a szolgálati folyosókon vezették Copperfield munkatársai. Cox azt állítja, hogy a folyosó tele volt törmelékkel, ezért csúszott meg. Copperfield viszont azt, hogy ő maga is bejárta az előadás előtt a folyosókat, amik tiszták voltak, vagyis Cox szerinte nem elcsúszott, hanem megbotolhatott. Cox azzal érvel, hogy a baleset utáni egészségügyi ellátása 400 ezer dollárba került, ezért Copperfield mellett az előadás helyszínét adó MGM Casinót is beperelte. Az MGM szintén azt állítja, hogy a szolgálati folyosók tiszták voltak. (Via BBC)