Életfogytiglani börtönt kapott a brit, aki szándékosan fertőzött HIV-vel

Életfogytiglani börtönre ítélte egy New York-i bíróság a 27 éves Daryll Rowe-t, aki szándékosan fertőzte meg HIV vírussal szexpartnereit. Az edinburgh-i férfit 2015 áprilisában diagnosztizálták HIV-fertőzéssel, de ő visszautasította a gyógyszeres kezelést, mert meggyőződése volt, hogy attól is meggyógyul, ha minden nap iszik a saját vizeletéből.

Arra nem adott magyarázatot a bíróságon sem, hogy aztán miért kezdte szándékosan terjeszteni a vírust. Áldozatait a Grindr meleg társkereső szolgáltatással kereste. Ezen álnevet használt, hogy nehogy rákeresve kiderüljön a titka. Azt ugyanis direkt eltitkolta, hogy fertőzött.

Ennek ellenére mindig törekedett rá, hogy védekezés nélkül szexeljen partnereivel. Ha azok ragaszkodtak az óvszerhez, direkt megrongálta a kotont. Legalább négy áldozatát fertőzte meg HIV-vel, köztük egy olyan férfit is, aki egész életében azon dolgozott, hogy elkerülje a betegséget. "Ez a vírus vitte el a szüleimet, a biológiai apám és anyám is AIDS-ben halt meg gyerekkoromban. Sosem vettem félvállról a betegséget. Mindig mindent megtettem, hogy elkerüljem a fertőzést. Kitanultam a biztonságos szexet és mindig használtam óvszert. De 2015. november 13-án Daryll Rowe megfosztott ettől" - mondta a tárgyaláson.

Rowe-t tavaly novemberben találta bűnösnek az esküdtszék, ítéletük alapján a bíróság most hirdette ki, hogy milyen büntetést szabnak ki rá. (Via New York Daily News)