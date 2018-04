Ha így folytatjuk, nemsokára a tehén lesz a legnagyobb szárazföldi emlős

Aggasztó trendre figyeltek fel az ember elterjedését a nagytestű emlősök kipusztulásának adatait összevető tudósok. Megállapításaik szerint pár évszázadon belül a haszonállatként tenyésztett, így fennmaradásában biztosított szarvasmarha maradhat a legnagyobb szárazföldi emlős a világon, minden mást kipusztíthat az emberiség.

A kutatók abból indultak ki, hogy az emberfélék kivándorlása Afrikából egybeesett a megafauna, vagyis az óriási méretűre nőtt emlősök, például a mamut, az óriáshód, a kardfogú tigris, vagy a kisebb személyautó méretű glyptodon kipusztulásával. A kutatók szerint az ember migrációjának útvonalát kutatva világosan kirajzolódik a minta, hogy az ember megjelenését a nagytestű emlősök pusztulása követi.

Ami logikus is, a vadászó, húsevő ősemberek inkább vadásztak nagytestű állatokra. Ráadásul igen eredményesen, a kutatók szerint Észak-Amerikában az emberek érkezése után a szárazföldi emlősök átlagos testsúlya 98 kilóról 7,6 kilóra csökkent.

Más tudósok vitatják a Science csütörtöki számában megjelent tanulmány előrejelzését. Szerintük a kipusztulóban lévő állatok védelmében tett lépések lassíthatják a szárazföldi emlősállomány méretcsökkenését. "Szerencsére nem hiszem, hogy ez valószínű volna" - mondta például a Nemzetközi Természetvédő Szövetség vezető tudósa, Thomas Brooks, aki szerint a tanulmány túl sötét jövőt vázol. Szerinte a nagytestű állatok inkább menekülhetnek meg a kipusztulás elől a rezervátumokban, mint a kisebb testű emlősök.

A Science-ben megjelent tanulmányt jegyző Felisa Smith ugyanakkor úgy véli, hogy a nagytestű emlősök egyedszámának csökkenése "egyenes út a kipusztuláshoz", bár ő maga is szeretné azt hinni, hogy "ez nem történik meg, mert szeretjük az elefántokat". (Via The Guardian)