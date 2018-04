Legyen sasszemű, válassza a TOP GUN pilóták FEMTO lézerkezelését!

A biztonságos, kényelmes és gyors FEMTO lézeres szemműtétet ugyanis még a szigorú bekerülési követelményeiről ismert amerikai haditengerészet és a NASA is engedélyezte a pilóták és az űrhajósok számára. A sztárok lézerkezelésének is nevezett FEMTO eljárásnak olyan celebritások köszönhetik éles látásukat, mint Brad Pitt, Tiger Woods és Courtney Cox. A világszerte népszerű eljárás, mely egy magyar találmányon alapul, az Ön számára is könnyen elérhetővé teszi a sasszeműséget.



Ezért merőben új élmény sasszeműnek lenni

A FEMTO kezelés akár 100%-nál is jobb látásélességet biztosíthat, vagyis a műtétet követően még annál is élesebben láthat, mint előtte szemüvege vagy kontaktlencséje segítségével. Ennek oka, hogy a lézer olyan rejtett fénytörési hibákat is korrigálhat, melyeket ezen eszközök nem. A javulás mértéke számszerűsíthető is, Rubint Réka fitneszedző például 160%-os látásélességet ért el. Réka aktív sportolóként egy idő után komoly nehézségként élte meg a kontaktlencse viselését, mert szeme egyre érzékenyebben reagált rá. A Sasszem FEMTO lézerkezeléssel mindössze 1 napot kellett kihagynia és újra felvehette a megszokott tempót, ám az addigi kényelmetlenségek nélkül. „Kedden megműtött a doktornő, és én szerdán már tudtam edzeni… A műtét utáni nap már ugyanazt az életet tudtam folytatni, amit megszoktam” – számolt be az eljárásról, amellyel olyan lett látása, akár egy vadászpilótáé.

Kiss Norbi, az EB-győztes kamionversenyző számára az éles látás szintén munkaeszköz, érthető, hogy megunta a kontaktlencsével való bajlódást. „A műtét gyors és fájdalommentes volt, egyáltalán nem éreztem kellemetlenséget. Tényleg feleslegesen izgultam!” – mesélt a Sasszemklinika FEMTO kezeléséről, amely után mindössze pár óráig tapasztalt fényérzékenységet, majd este már probléma

nélkül gyakorolt szimulációs programján.



A FEMTO lézer magyar találmány

Mielőtt Dr. Juhász Tibor, a San Diegóban kutató magyar fizikusprofesszor megalkotta a világ első femtolézerét és ezzel forradalmasította a lézeres látásjavítást, a sasszeműség elérése valamivel körülményesebb volt. A számítógépes vezérléssel, a milliméter ezredrészének pontosságával dolgozó femtolézer azért jelentett áttörést, mert a szaruhártya legmélyebb rétegeiben hat és a lehető legszabályosabban alakítja ki annak anyagából az úgynevezett védőlebenyt. Ma ezt tartják a legmodernebb, legbiztonságosabb lézeres módszernek a látásjavítás terén.



Sasszeműség lépésről lépésre

A fájdalommentes Sasszem FEMTO kétlézeres kezelés első lépéseként a femtosecundumos lézer precízen kialakítja a védőlebenyt a szaruhártya anyagából. Majd ezt követően a repülőpontos lézer elvégzi a szaruhártya átalakítását. A kezelés után sem tapasztalható fájdalom, 1 nap pihenést követően másnap dolgozhatunk, 3 hétig kell szemcseppet használni.

Az eredmény pedig igen tartós, hiszen a FEMTO eljárással elért látásjavulás egy életre szól. Egy ekkora változás jótékony hatását minden bizonnyal Ön is megtapasztalja majd mindennapjaiban, munkájában, magánéletében.

Legyen Ön is sasszemű, válassza a NASA űrhajósok és a TOP GUN vadászpilóták lézerkezelését, a Sasszem FEMTO kezelést!

Jelentkezzen ingyenes alkalmassági vizsgálatra most: www.sasszemklinika.hu