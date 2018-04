A világ egyik legaranyosabb külsejű állata segíthet újra járni a lebénult embereknek

Egy különleges mexikói szalamandrafaj, az axolotl képes a szövetregenerációra, nemcsak végtagjait tudja újranöveszteni, de sérült gerincvelőjét is helyre tudja hozni. Hogy hogy csinálják, arra a tudósok már több mint egy évtizede rájöttek, de most egy új, amerikai tanulmány felcsillantotta a reményt arra is, hogy az embereknél is hasznosítható legyen ez a tudás - írja a Telegraph.

A Minnesota Egyetem friss tanulmánya szerint a c-Fos nevű protein lehet a kulcs, mely az axolotlban és az emberben is megtalálható, és amelynek különösen nagy szerepe van a kétéltű különleges képességében. Azonban az emberi szervezetben egy másik protein megakadályozza, hogy úgy működjön, mint az axolotléban. A tudósok most abban reménykednek, hogy ha sikerül valahogy blokkolni a másik protein, a c-Juns működését, előrelépést érhetnek el olyan betegeknél, akik a gerincvelő sérülése miatt bénultak le.