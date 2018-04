A magyar emberek egészsége bánja Orbán Viktor újabb győzelmét egy neves orvosi lap szerint

A The Lancet, a világ egyik legrégebbi és legnevesebb orvosi lapja arról ír, az Orbán-kormány újabb győzelme után Magyarország ijesztő példává vált a nyugati országok számára, mert az történik az egészségüggyel, ami akkor várható, ha a politikusok számára fontosabb a népszerűség és a gazdasági stabilitás, mint az ember egészsége. Az írást a hvg.hu vette észre.

A lap citálja az OECD egyik tanulmányát, melyben Magyarország egészségügyi helyzetét hasonlítják össze más európai uniós országokéival. Megjegyzik,

nálunk átlagosan 5 évvel alacsonyabb a várható élettartam, mint amennyi az uniós átlag, és Románia kivételével a szomszédaink is mind tovább élnek nálunk.

Kiemelik a keringési és a daganatos megbetegedések gyakoriságát, az elhízást és a dohányzást is. A The Lancet arról is ír, Orbán vezetése alatt megduplázódott a HIV-es fertőzések száma.

Megemlítik, hogy az egészségügyi kiadások a GDP 7,2 százalékára estek vissza, miközben az uniós átlag 9,9 százalék, és hogy a magyarok csupán 56 százaléka érzi magát egészségesnek.



A The Lancet következtetése az, hogy