Hol köthetek biztosítást az autómra?

A tavasz sokak számára az autóvásárlásról szól. Ha sikerült megtalálni a megfelelő gépjárművet, jön a következő kérdés: hol kössek rá biztosítást?



Gépjárművünk biztosítása során számos alternatíva közül választhatunk: az autókereskedésekben, a biztosítók üzletkötőinél, ügyfélszolgálataikon és weboldalaikon is köthetünk biztosítást. Ezen felül az alkusz cégek vagy többes ügynökök üzletkötőinél, ügyfélszolgálatán és online, alkuszok vagy többes ügynökök által üzemeltetett internetes összehasonlító oldalakon is van erre lehetőségünk.

Először is érdemes átgondolni, hogy online vagy hagyományos módon szeretnénk biztosítást kötni. Online egyszerűen és gyorsan tájékozódhatunk a biztosításokról, és azt a nap 24 órájában, kényelmesen megköthetjük. A személyes ügyintézés előnye viszont, hogy részletes tájékoztatást kapunk és vissza tudunk kérdezni, ha valami nem egyértelmű számunkra: az üzletkötők vagy a fiókban dolgozó ügyintézők nem csupán a termékről tudnak részletes tájékoztatást adni, de az adott biztosító kárrendezéséről, kapcsolódó termékeiről vagy az esetleges kedvezményekről is. Az üzletkötőkkel a számunkra legmegfelelőbb helyszínen és időpontban is van lehetőségünk találkozni.

Ha több biztosító ajánlatát szeretnénk összevetni, akkor érdemes alkuszt vagy többes ügynököt választani. Közös bennük, hogy több biztosító ajánlatát tudják számunkra bemutatni, így nagyobb merítésből választhatjuk ki a legmegfelelőbbet. Különbség köztük, hogy az alkusz a mi megbízásunk alapján jár el a biztosítók felé, míg a többes ügynök a biztosítók megbízásából dolgozik. Alkusz vagy többes ügynök esetén is lehetőségünk van a személyes vagy internetes ügyintézésre. Több cég is működtet online díjösszehasonlító oldalt, amelyek nagyon közkedveltek, főleg a kötelező biztosítás megkötése során. Népszerűségük oka elsősorban az, hogy a szükséges adatok megadását követően biztosításunk kiválasztásához több biztosító ajánlatait egyben láthatjuk.

Bármelyik csatornán is kötünk biztosítást, ne csak a biztosítási díj alapján döntsünk, hanem tájékozódjunk arról is, hogy az adott termék milyen védelmet nyújt.

További, részletes információval a www.biztositsokosan.hu oldal szolgál!