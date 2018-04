Az autók csomagtartójába is elkezd kiszállítani az Amazon

Az Amazon tavaly óta kínálja fel az amerikai piacon, hogy azoknak a megrendelőknek, akik hozzájárulnak, bemennek távollétében a lakásába, és otthagyják a csomagot. Az Amazon szerint voltak, akik éltek a lehetőséggel, igaz, hogy hányan akadtak ilyen bátor megrendelők, azt nem árulták el.

A héten pedig indult az újabb kísérleti kiszállítási mód: ha valaki akarja, ezentúl kérheti a parkoló autója csomagtartójába is a csomagját. Ehhez hozzáférést kell biztosítania az Amazon alkalmazottai számára az autó biztonsági rendszeréhez. A kísérleti modell egyelőre csak 2015-ösnél újabb GM és Volvo járműveknél működik, mivel egyelőre velük állapodott meg a cég, de a terv az, hogy további gyártókat is bevonjanak a projektbe. A lehetőség egyelőre 37 amerikai városban lesz elérhető, de szintén várható, hogy idővel további helyeken is igényelhető lesz az autóba történő kiszállítás.

Az elmúlt hat hónapban Kaliforniában és Washingtonban tesztelték a szolgáltatást, erről készült is egy videó:

A videóban többek között egy nő mesél arról, hogy azért rendelte meg így a pelenkákat a gyereke számára, mert a kiérkező futár csengetésére nem riadt fel a gyereke, míg egy másik nő meglepetésajándékokat rendelt, és így lehetett őket titokban tartani.

Az Amazon kétéves szerződést írt alá a GM-mel és a Volvóval, és mind a három cég tesztidőszakként tekint ezekre az évekre.

A szolgáltatás igénybevételéhez az autót csak olyan helyen lehet parkoltatni, ahova amúgy is szállít az Amazon, de parkolók, mélygarázsok, és a nagyvárosok utcái mind ilyenek, szóval azért elég sok helyre lehet majd kérni a csomagokat. A csomag kiszállítását lehet majd telefonon követni, és ha bármi közbejönne és a megrendelőnek hirtelen szüksége lenne az autójára, lehet módosítani a kiszállítási címet az alapértelmezett címre. A tesztidőszak alatt az Amazon átlagosan hat órával a kiszállítás előtt tudta meg a pontos parkolási helyet a Verge egy informátora szerint.

A megrendeléshez számos adatot meg kell majd adni az autóról, a GPS-koordináták mellett a rendszámot és egy fotót is kell mellékelni. Az Amazon alkalmazottja nem közvetlenül tudja kinyitni az autó csomagtartóját, hanem az Amazon felhőszolgáltatásán keresztül, azaz csak a cég rendszerén keresztül tudja majd kinyitni a járművet. (Verge)