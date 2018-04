A napenergetikai szereplők szerint a kormány egyetlen rendelettel ellehetetlenítette a kiserőművek létesítését

A napelemes rendszerek telepítésével, forgalmazásával, gyártásával és foglalkozó cégeket tömörítő szakmai szervezet, a MANAP írt arról Facebook-oldalán, hogy április 20-án a kormány módosította a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételéről szóló rendeletét, mindössze 5 napot hagyva arra, hogy a kisméretű erőművek (500 kW alatt) építését tervező cégek beadják kérelmüket.

Mint írták, több év alatt a hatóságok, a piaci szereplők és a minisztérium által létrehozott METáR-t (Megújuló Energiák Támogatási Rendszere) a kormányrendeletet úgy módosította, hogy egyetlen bekezdéssel

ellehetetlenítette az 500 kW alatti megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését.

A közlemény szerint a 81/2018. (IV. 20.) kormányrendelet mindössze 5 napot hagyott arra, hogy a pályázók kérelmeiket beadhassák, miközben korábban nem szerepelt határidő a rendeletben. Álláspontjuk szerint a határidő lerövidítése tragikus következményekkel jár, hiszen korábban a kérelmek 2017 közepétől folyamatosan benyújthatóak voltak, és egy ilyen kérelem előkészítése jellemzően 6-12 hónapig tart. Most viszont az április 20-án kihirdetett kormányrendelet alapján csak 26-a éjfélig lehet jelentkezni.

Majd azzal folytatják, hogy a MANAP tagságának tapasztalatai szerint a piaci szereplők idén kezdtek volna nagyobb léptékben az új METáR-rendszer szabályai szerint megfelelő kérelmek előkészítéséhez, a mai helyzet szerint immár feleslegesen. A MANAP számára nem ismertek a hirtelen jött változtatás okai: a határidő (kormányrendelet szövege szerint) véglegesnek tűnő bevezetése alapján egy hirtelen és váratlan döntéssel az 500 kW alatti kiserőművek új létesítését a METáR/KÁT rendszerben egyszerűen kihúzták a rendszerből.

„Amikor 2017. októberében véglegessé vált a szabályozás és megjelent a kormányrendelet, úgy véltük, hogy egy jelentős, 10 éves fejlődés előtt állunk, aminek volumene ugyan a korábbi elképzelésekhez képest szerényebbnek tűnt, de mégis hosszú távú, stabil hátteret biztosított (volna) a kiserőművi fejlesztésekhez. Annak örültünk, hogy az új rendszer a kivitelezői és a villamosenergia-termelői oldalon egyaránt megalapozza a régióban jelentős lemaradásban lévő szektor, a többségében magyar kis- és középvállalatok hosszú távú fejlődését és a megújuló, ezen belül is a napenergia-hasznosítás további elterjedését.”

– idézte a közlemény Szolnoki Ádámot, a MANAP Iparági Egyesület elnökét.

„Most úgy tűnik, hogy a már akár hónapok óta folyamatban lévő projektek előkészítési munkái is befejezhetetlenek: sok pénz és munka megy veszendőbe, de ami még ijesztőbb, hogy a kiszámítható jövőbe vetett hit csak egy ábránd volt. Sajnos a sokszor emlegetett, bizonytalan jogi és beruházói környezetnek azt a példáját látjuk, ami az energetikai szektorban – ahol évtizedes távlatokban kell gondolkodni – a legsúlyosabb hatással bír.”

– mondta még a MANAP elnöke.

A közlemény szerint ha a szabályozás rövid időn belül nem változik visszájára, akkor nem várható el, hogy a megújuló energiaszektor vállalkozásai komoly terveket szőjenek és idővel akár nemzetközileg is sikeres új villamosenergia-termelő cégek indulhassanak és nőjenek fel Magyarországon. A MANAP állásfoglalása szerint a helyzet azért is kritikus, mert a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó tervek és vállalások – eddig úgy tűnt, hogy – jelentősen alapoztak volna napenergiára. A hírekben sok szó esik ugyan egy várható, nagy napelemes agrárprogramról, ami kiegészítő programnak örvendetes lenne, de a megújuló villamosenergia-termelők fejlődését is biztosító METáR/KÁT nélkül csak egy adminisztratív félmegoldást jelent a magyar napenergiaszektor jövője szempontjából függetlenül a program esetleges méretétől.