Öten erőszakoltak meg egy 18 éves lányt, mégsem nemi erőszakról szól az ítélet

Spanyolország-szerte tüntetéseket jelentettek be nőjogi csoportok, miután öt férfit, akiket azzal vádoltak, hogy megerőszakoltak egy 18 éves lányt a pamplonai bikafuttatáson, enyhébb jogcímen ítéltek el.

A két éve történt eset, és annak tárgyalása is hatalmas felháborodást váltott ki Spanyolországban, mert sokszor a 18 éves áldozatot kérdezték ki alaposabban, mint az elkövetőket. Csütörtökön Észak-Spanyolországban, Navarre tartományban hirdették ki az ítéletet. Az öt férfit egyenként kilenc év börtönre ítélték, egyenként 10 ezer eurót kell fizetniük az áldozatnak. Az ítélet szexuális visszaélésről szól, ami a spanyol törvények szerint más, mint a nemi erőszak.

Az ítélet után azonnal tiltakozások indultak. Ez nem szexuális visszaélés, ez nemi erőszak, mondják a tiltakozók, és tüntetést hirdettek meg az igazságügyi minisztérium épülete elé.

Az öt férfi

Az öt férfi, akik farkasfalkának hívták magukat WhatsApp-csoportjukban, felajánlották a nőnek, hogy elkísérik az autójához. Ezután megtámadták, és miközben erőszakoskodtak vele, fel is vették az egészet a telefonjukkal.



Az áldozatot egy padon ülve, sírva találták meg. Leírást adott a támadókról, ez alapján másnap letartóztatták az öt férfit.

A férfiak ügyvédje azt állította, a nő beleegyezését adta, és megengedte, hogy az egyik férfi megcsókolja. Azt állították, hogy a mobilos felvételek egy része bizonyítja, hogy beleegyezett - ezen az látszik, hogy mozdulatlan, és csukva van a szeme a támadás során.

A vád képviselői szerint viszont az áldozat nem mert megmozdulni.

„A vádlottak azt akarják velünk elhitetni, hogy egy 18 éves, átlagos életet élő lány egyszercsak úgy döntött, hogy 20 perc beszélgetés után egyszerre öt ismeretlen férfival fog közösülni, védekezés nélkül?” - tette fel a kérdést Elena Sarasate ügyész.

Kiderült az is, hogy a férfiak az eset után magánnyomozót fogadtak, hogy kövessék a lányt. Miután sikerült olyan képeket is készíteniük, amin mosolygott, ezzel igyekeztek bizonyítani, hogy nem is szenved maradandó traumától.

A csütörtöki ítélet öt hónapnyi tágyalás után született meg. Az ügyészek 22 év börtönt kértek a támadókra. A nő ügyvédje azt mondta, fellebbeznek, mert csalódtak az ítéletben.

Az ítélet után a spanyol rendőrség egy olyan posztot tett ki Twiterre, amiben tizenkétszer leírták, hogy a nem azt jelenti, hogy nem.

Aláírták a segélyhívó számát, és azt az üzenetet: veletek vagyunk. (Guardian/El Pais)