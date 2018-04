Márki-Zay Péter több radikalizmust várna az ellenzéktől

A hódmezővásárhelyi polgármester péntek este az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában beszélt arról, hogy szerinte hiba volt, hogy a Jobbik nem állt bele az összefogásba. Bár örül a párt néppártosodásának, de akkor már teljesen meg kellett volna újulnia, például új arcokkal, mert akkor a kiábrándult fideszeseket is megnyerhették volna.

Ugyanakkor Márki-Zay Péter szerint hiba volt, hogy visszavettek a radikalizmusból, úgy látja, hogy ma az összes többi pártnak is a radikalizmus felé kellene haladnia.

„A Jobbiknak azt szoktam mondani, hogy nektek radikálisnak kell lenni, radikálisan kiállni a cigányok és a zsidók mellett is”- tette hozzá.

Egyébként hozzá még mindig a Fidesz áll legközelebb, csak nem a mai Fidesz. Úgy érzi, szükség lenne egy olyan Fideszre, ami nem lop. Elmondta, hogy őt a korrupció ábrándította ki, amit gyökérproblémának tart, mert ha valaki lop, akkor abból következik, hogy nem akarja a sajtószabadságot, a jogállamot és az Európai Uniót sem.

Márk-Zay úgy értékelte, hogy a Fidesz egyrészt azért tudott nyerni, mert egy borzasztó szervezetlen, inkompetens ellenzékkel szemben kellett küzdeniük, másrészt pedig ott volt a gyűlöletkampány, ami meggyőzte a vidéki magyarokat, hogy rettegjenek a migránsoktól.

Nem gondolja, hogy most egy új pártra lenne szükség, ami megoszt, inkább egy olyan mozgalom kell, ami ernyőszervezetként össze tudja fogni az ellenzéket és a civileket, mert a pártok nagyon gyengék, és elvesztették hitelüket, illetve árulók is vannak köztük. Saját magát alkalmatlannak tartja az ellenzék megszervezésére, de minden támogatást, hitelességet, elkötelezettséget tud adni az összefogáshoz. (via hvg)