Külföldieké lett az Ötkert?

"Az Ötkertbe már csak külföldiek járnak." Hangzik el a már megszokott általánosítás sokak szájából, avagy az utca emberétől: magyar szórakozni vágyó manapság minek is tenné be a lábát a hétvégi éjszakák alatt, hacsak pont a viszont nem látás vezérli. Ha belegondolunk, kevés olyan belvárosi embert tudunk összeszámolni, aki ne járt volna arrafelé a felhőtlen, fiatal évei alatt. Gondolták hát, hogy fogjuk magunkat és megnézzük mi a helyzet manapság ebben az eklektikus miliőben.

De mi az, amitől még 7 év után is dübörög az Ötkert csütörtöktől szombatig?

Fiatalos lendülettől megtáltosodva csaptunk le a bulimaraton első felvonásán, avagy a csütörtöki ONE DANCE-n, ahol habár a fiatalabb korosztály vette át az uralmat, mégis szembe találtuk magunkat egy-két idősebb rókával is, akiket szintén az újabb generáció lüktetése töltött fel. Már az első napon szembesültünk azzal, hogy mindeddig tévhitben tengettük napjainkat és valójában igenis a magyaroké a Zrínyi utca éjjel. Gondoltuk nincs megállás avagy a bulivonatból nincs kiszállás, így megindultunk pénteken is, ahol egy kőkemény házibuli hangulattal találtuk szemben magunkat a Hip Hop Bistroban, DR BRS azaz Atka és barátai vezényletével…



Hajdobálás, ordibálva éneklés, már-már fesztiválhangulatba átcsapó toporgás!

Ismét félre kellett tennünk a külföldi klisét és kiszúrni a tömegben az ismerős arcokat, tulajdonképpen egy mini celebsarkot véltünk felfedezni a DJ pult mögötti VIP részlegben - úgy tűnik már a ‘nagyok’ is tudják, hova kell hétvégén sodródni a garantált röfögésért. Mondhatni, hogy Miskovits Marci, Kállay és egyéb celebritások már-már haza járnak ide…

Szombaton már mi is a legnagyobb lazasággal érkeztünk a helyszínre, mintha számunkra is évek óta ez lenne a lokál meeting point és a legnagyobb természetességgel vettük az irányt a pulthoz egy kis szíverősítőért. A helyzet változatlan, éjjel 1-re szépen ki is alakul a kíméletlen buliközönség, ahogy az a nagy könyvben is meg van írva és érezni az elszántságot, hogy itt bizony hajnalig nincs megállás, nem viccelik el a szórakozást. Az ember akaratlanul is egyik pillanatról a másikra beleolvad a hangulatba és azon kapja magát, hogy önkívületi állapotban énekli a legnagyobb slágereket, miközben egy aerobik edzőt megszégyenítő tempóban ugrál az ütemre. Nos igen, úgy tűnik ilyenkor megszűnik a korosztályok közötti különbség és egyként adja át mindenki magát a szombat esti groove-oknak. Hozzá kell tenni, hogy szombaton már 21+os volt a korhatár, így a tinibuli részleget lemorzsolva dübörög a budapesti éjszaka, annak minden csínyjával és bájával.

Összességében azt kell, hogy mondjuk abszolút pozitív csalódás ért minket, leszámítva a csúcspont közeli tömeg-áradatot de hát mi ez, ha nem a jó buli előjele? Üres klubba nem kihívás bejutni…

Felfedező túránk tehát hasznosnak bizonyult ugyanis sikerült megdönteni az állítást - habár sok a külföldi, de a magyarok is szép számban jelen vannak és inkább neveznénk a társaságot színesnek, igényesnek, mint egy “külföldi gyűjtőhelynek”, így jár a piros pont a belváros legrégebbi motorosának - akitől megtudtuk, hogy a városi mendemondák ellenére igenis hosszútávra terveznek, az Ötkert ugyanis marad, avagy van, volt és lesz is!



Napi tipp: az Ötkert nappal is üzemel, Republik Bistro & Garden névre hallgató francia fúziós magyar konyhával tervez helyet biztosítani magának a budapesti gasztonómia nagyjai között.