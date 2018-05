Elnézést kért illetlen nótaválasztása miatt a brit áruházláncvezér

Mike Coupe, a Sainsbury's vezérigazgatója. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Mike Coupe szemmel láthatóan remek hangulatban készült interjút adni a brit magántelevízió, az ITV híradójának. Cége, a második legnagyobb brit áruházlánc, a Sainsbury éppen egyesülni készül egyik legnagyobb riválisával, az Asdával, Coupe pedig nagy boldogságában dudorászni kezdett az interjú előtt.

Pechjére pont a 42. utca című, a haszonszerzésről, aranyásókról (mármint gazdag férfiakra utazó nőkről, nem pedig patakokban ácsorgó szerencsétlenekről), stb. szóló musical egyik betétdala, a "Pénzünknél vagyunk" (We're in the money) jutott az eszébe. Még nagyobb pechjére az ITV szemfüles stábja rögzítette is ezt:

"Szerencsétlen dalválasztás volt" - reagált a történtekre Coupe, aki elnézést kért, ha bárkit megbántott volna. Coupe azzal magyarázta a történteket, hogy tavaly látta a musicalt, és a dal beleragadt a fülébe. Coupe amúgy lelkes gitáros, tudását gyakran villogtatta több ezer beosztottja előtt is a vállalati bulikon.

Bár Coupe most azt mondja, hogy csak egy óvatlan pillanatában kapták el, összességében találó volt a dalválasztása. A piac hétfőn határozottan jól reagált a Sainsbury's és az Asda egyesülésének hírére, a cég részvényárfolyama 15 százalékkal emelkedett. Coupe tényleg a pénzénél van. (Via BBC)