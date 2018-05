Legalább 208 ír nőt diagnosztizáltak tévesen rákmentesnek

Hivatalos vizsgálatot rendelt el Leo Varadkar ír miniszterelnök az ír kormány által finanszírozott, 2010-14 között végzett méhnyakráktesztek ügyében. Varadkar hétfői nyilatkozatában arról is beszélt, hogy "nagyon feldühítették" és "elszomorították" a történtek. A napokban derült ki, hogy a 2010-14 között végzett tesztek legalább 208 esetben tévesen ítéltek rákmentesnek valójában méhnyakrákban szenvedő nőket. 17-en közülük időközben már belehaltak a betegségbe, amely amúgy, ha időben felfedezik, gyógyítható.

Az esetben a legfelháborítóbb, hogy a tesztek hibáját már 2014-ben feltárta egy belső vizsgálat, amit viszont akkor nem hoztak nyilvánosságra, és nem is értesítették az érintetteket. Most is csak azért derült ki a dolog, mert a múlt héten a méhnyakrákban szenvedő, 2011-ben az ír kormány által szponzorált teszteken egészségesnek ítélt, most már gyógyíthatatlan Vicky Phelan 2,5 millió dolláros peren kívüli egyezséget kötött a teszteket végző amerikai céggel, a Clinicla Pathology Laboratories-zal.

Phelan 2014-ben tesztelte újra magát, akkor derült ki, hogy rákos. Akkor újravizsgálták 2011-es tesztjét is, és kiderült, hogy már az alapján is rákos volt. "Ha már akkor helyesen diagnosztizálták volna, 95 százalék esély lett volna teljes felépülésére. Most viszont már gyógyíthatatlan" - mondta ügyvédje, Cian O'Carroll.

Phelan esete után 2014-ben felülvizsgálták az addig levett mintákat. Ekkor derült ki, hogy legalább 208 nőt diagnosztizáltak félre, de valamiért csak 46-ot értesítettek közülük a tragikus tévedésről. Phelan például csak tavaly szeptemberben tudta meg, hogy az ő 2011-es tesztjét is elrontották.

Phelan bírósági ügyének irataiból az is kiderült, hogy a kormányzat által finanszírozott CervicalCheck program munkatársai több esetben is azt tanácsolták az orvosoknak az eredmények 2014-es felülvizsgálata után, hogy ne tájékoztassák a tévedésről pácienseiket, mert "az már nem befolyásolná mostani kezelésüket". (Via The New York Times)