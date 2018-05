Meghalt Judith Leiber, a világhírű magyar táskatervező

Judith Leiber 2010-ben a Fashion Institute of Technology holokauszt-megemlékezésén New Yorkban. Fotó: Amy Sussman/AFP

97 éves korában, pár órával férje után elhunyt Judith Leiber, a világhírű, magyar zsidó származású táskatervező. Leiber igazi úttörő volt, ő volt az első nő, akit Budapesten bevettek a táskakészítők céhébe.

Az 1921-ben Pető Juditként jómódú családba született Leiber már abban is úttörő volt, hogy gimnáziumi tanulmányai után a londoni King's College-ban vegyésznek tanult, mert a kozmetikai iparban akart elhelyezkedni. Tervét keresztülhúzta a II. világháború kitörése. Leiber zsidó származása ellenére nem emigrált, hanem hazatért Magyarországra, ahol a legendás Pessl táskakészítő első női gyakornoka, majd a táskakészítők budapesti céhének első női tagja lett.

Túlélte a holokausztot, majd 1946-ban összeházasodott a brooklyni születésű Gerson Leiberrel, az amerikai hadsereg híradós dandárjának őrmesterével, és New Yorkba költözött.

Itt hamar beindult a karrierje, 1953-ban már ő készítette azt a ridikült, amit Dwight D. Eisenhower neje, Mamie az elnök beiktatásán viselt. 1963-ban önállósodott, akkor alapította meg saját márkáját. Specialitása a minaudière-nek nevezett, kézi munkával készült, kövekkel gazdagon díszített ékszertáska lett, amiket a személyiségét jellemző humorral készített. Jól példázza ezt az a két táska, amit két másik first ladynek, Barbara Bushnak és Hillary Clintonnak készített: mindkettő az elnöki párok házi kedvenceit, Millie-t és Socksot ábrázolta. Népszerűségére jellemző, hogy nincs olyan hollywoodi esemény, amin ne bukkanna fel egy világsztár Leiber egyik, műalkotásnak is beillő táskájával a kezében.

Amilyen formabontóan viccesek voltak ezek a táskák - mint amilyen a féldrágakövekből készített, csomag spárgát ábrázoló ridikülje is -, olyan praktikusak és hétköznapi értelemben is használhatóak is. "Szeretek olyan dolgokat csinálni, amik őrülten néznek ki, de mégis praktikusak. A mániám az a táska, ami üresen pont ugyanolyan jól néz ki, mint telepakolva" - mondta erről a Vogue-nak. (Via HVG)