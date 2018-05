Nem gratulál a Real Madrid a bajnok Barcelonának a Camp Nouban

2008: A Barcelona játékosai gratulálnak a már bajnok Real Madridnak Fotó: Ball Street Twitter

Sokáig az volt a szokás Spanyolországban, hogy amikor a két ősi rivális úgy találkozott a bajnokságban, hogy az egyik már matematikailag bajnok volt, akkor az ellenfél díszsorfalat állva tisztelgett a jobb csapat előtt. Ilyen legutóbb 2008-ban történt, amikor a katalánok ismerték el a másik győzelmét a két csapat barcelonai összecsapásán:

Aztán jött 2017 decembere, és Cristiano Ronaldo, aki kifejezetten megkérte a Barcelona játékosait, hogy álljanak nekik díszsorfalat azok után, hogy a fehérek megnyerték a klubvilágbajnokságot.

Ez kifejezetten furcsa kívánság volt, mivel a Barcelona nem is vett részt azon a tornán, így nem is akarták elismerni, hogy a másik jobb náluk. Barcelonai részről Guillermo Amor utánpótlás igazgató nyilatkozta akkor, hogy ez meg sem fordult ez a fejükben.

Az eset, úgy tűnik, mély sebeket ejtett a madridiakon, akik emiatt nem érzik fontosnak megtartani az eredeti szokást. A klub egy tweetben gratulált a hétvégén bajnoki címet nyert riválisnak, de Zinedine Zidane vezetőedző már április elején kijelentette, hogy nem fognak szalutálni a hétvégén esedékes barcelonai El Clásicón.



A barcelonai Jordi Alba értetlenkedett a döntés után. Ő is azt mondta, a klubvébé egy olyan sorozat, amiben ők nem vettek részt, ez nem volt része a szokásjognak, most viszont kijárna nekik a gratuláció.

„Az én döntésem, és végleges. Nem is értem a lényegét a díszsorfalnak, nem is állunk fel. A Barca megtörte ezt a hagyományt” - mondta Zidane akkor, és most, a Bayern München elleni BL-elődöntő visszavágóját megelőző sajtótájékoztatón megerősítette szavait a csapatkapitány Sergio Ramos is.