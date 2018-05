Végigcibálta az oroszlán a szafarin a tulajt, mégis ő járt jobban

A dél-afrikai Marakele nemzeti park állatkertjében történt az eset, aminek főszereplője Mike Hodge, a park alapító-tulajdonosa és egy megtermett oroszlán. A 67 éves Hodge, aki ismerői szerint számtalanszor járt már az állat közelében, állítólag azért merészkedett a ketrecébe, mert társaival együtt furcsa szagokra lettek figyelmesek, és ki akarták deríteni az oroszlánt is irritáló bűz eredetét. A videó alapján, aminek a végén lövések dördülnek, és meg nem erősített beszámolók szerint az állatot végül a vadőrök lelőtték. a férfit pedig kórházba szállították, sérült, de állapota stabil. Hodge és felesége 1999-ben költöztek Nagy-Britanniából Dél-Afrikába, 2010-ben nyitották meg a Marakele állatkertet. (thesouthafrican via The Sun)