19 fok fél hatkor?!? Mi lesz ebből, anyám?

Vagy két hete érzékeny, örök búcsút vettem az évszaktól, amit valaha tavasznak hívtunk. Case in point, mondaná az amerikai a mai reggel után, amikor 4:50 perckor 17 fokos hőmérsékletre ébredtem, így azonnal túl is tehettem magam a rövid- vagy hosszúnadrág problematikán. Tegyék túl magukat maguk is, ma délután már augusztusinak beillő időjárásunk lesz kánikulai meleggel és a kánikulai napokra jellemző záporzivatarokkal.

No, nem mintha délelőtt nagyon fáznánk majd, már akkor is 22-26 fok lesz a többnyire napsütéses időben, délután pedig az ország leghidegebb területein, a nyugati határvidéken is legalább 26 fok lesz, hatalmas zivatarokkal.

Felejtsék el a réteges öltözködést őszig, és már most vegyék magukhoz a naptejet!