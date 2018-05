Átnyilazott őzek legelésznek Oregonban

Fotó: Oregoni Állami Rendőrség - közkincs

Fura jelenségről értesültek a múlt héten az oregoni Vad- és Halügyi Minisztérium munkatársai:

átnyilazott őz legelészik államukban.

A vadőrök az állami rendőrség munkatársainak kíséretében felkeresték az észlelés helyszínét Shady Cove közelében. Azt tervezték, hogy nyugtatólövedékkel elkábítják az átnyilazott őzet, hogy kivehessék belőle a nyílvesszőt.

Végül nem találták meg az őzt, de megláttak egy másik átnyilazott állatot. A beszámolók szerint mindkét állat képes mozogni és enni, vagyis sérüléseik nem tűnnek életveszélyesnek. Időközben egy harmadik, átnyilazott, de mozgásképes őzről is jelentést kaptak.

A hatóságoknak immár a helyi vadásztársaság is besegít a rejtély megoldásában, 2600 dolláros jutalmat ajánlottak annak, aki segít kézre keríteni az őzeket átnyilazó embert. Már csak azért is, mert Oregonban csak augusztus közepétől szeptember végéig szabad íjjal őzre vadászni. (Via CNN)