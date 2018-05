Élő kölyökkutyák pocakjába varrta be a folyékony heroint tartalmazó zacskókat a kolumbiai állatorvos

Az amerikai drogellenes hatóság felvétele egy csapat csempészkutyusról

Akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat a most kezdődő perében az a 38 éves kolumbiai állatorvos, aki - mint utóbb kiderült - egy jó évtizede egészen kegyetlen, hátborzongató módszerrel juttatott be heroint az Egyesült Államokba.



Andres Lopez Elorez egy igen jól átgondolt csempésztrükk kulcsfigurája volt. A banda fajtiszta, törzskönyvezett, legálisan az Egyesült Államokba importált kölyökkutyák hasüregét használta csempészetre. Lopez feldata a vád szerint az volt, hogy indulás előtt hasüregi műtéttel nyissa fel a kiskutyákat és folyékony heroinnal töltött zacskót varrjon beléjük. Szerencsétlen állatoknak tehát optimális esetben is két felesleges nagyműtéten kellett átesniük, bár jelentős részük belepusztult a drogcsempészetbe.

A különösen kegyetlen bűncselekmény a következő szavakra inspirálta Richard Donorgue kerületi ügyészt:

„A kutya az ember legjobb barátja, és ahogy azt a vádlott nemsokára megtapasztalhatja, mi pedig a drogdílerek legrosszabb ellenségei vagyunk.”

A bandát 2005-ben Kolumbiában leplezték le, ahol 10, az utazásra váró kölyökkutyát is sikerült kiszabadítani. Az állatorvost Spanyolországban kapták el és szállították az Egyesült Államokba.

(via Reuters)