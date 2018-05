Kanyénak nagyon úgy tűnik, hogy a rabszolgaság valójában a feketék szabad döntése volt

"Amikor a négyszáz éves rabszolgaságról hallok... négyszáz év? Az már inkább választásnak tűnik" - sikerült egy Nimitz-osztályú repülőgéphordozóval beletapicskolnia az amerikai faji kapcsolatok amúgy sem zavartalan vizeibe korunk egyik legkisebb gondolkodójának, Kanye West rappernek, aki az elmúlt napokban kényszeresen hűségesküket tesz nagy barátjának, Donald Trumpnak.

West később a Twitteren próbálta kimagyarázni magát: "Természetesen tudom, hogy a rabszolgák nem szabad akaratukból lettek összeláncolva és hajókra pakolva" - írta. Azt magyarázta, hogy "a négyszáz évet csak ércként hoztam fel, mert nem lehetünk még négyszáz évre mentálisan bebörtönözve". Ezt már a TMZ-nek adott interjújában is próbálta elmagyarázni, ott arról beszélt, hogy "most magunk választjuk a rabszolgaságot".

Erre már a TMZ egyik fekete munkatársa, Van Lathan is kiborult. "Jogod van azt hinni amit akarsz, de ennek valós következményei is lehetnek. Azzal a marginalizációval kell küzdenünk, ami a négyszáz évnyi rabság következménye, amiről most azt mondtad, hogy a népünk szabad választása volt. Fel vagyok háborodva, tesó, és hihetetlenül fáj, hogy ilyen kamu arc lettél" - mondta Lathan, hozzátéve, hogy Kanye szavai "nélkülözték a gondolatot". (Via BBC)