Egy 67 éves férfi Hajdúszoboszlón a járdán biciklizett, megbilincselve vitték be a rendőrök

A 67 éves János a főút melletti járdán biciklizett, amikor rendőrök tartóztatták fel, és az intézkedés rossz véget ért: az idős férfi kezét hátrabilincselték, majd hurcibálták, és testi kényszert alkalmaztak vele szemben. Most jogerős ítélet mondta ki, hogy a bilincselés hossza jogszerűtlen volt, és nem kellett volna a rendőrautóban a nyakánál fogva az üléshez szorítani – közölte a Magyar Helsinki Bizottság.

Nem akarta, hogy elüssék, inkább a járdán ment – hiba volt

A 4-es főút áthalad Hajdúszoboszlón, ez a város legforgalmasabb útja. A 67 éves nyugdíjas János sok helybélihez hasonlóan nem szívesen biciklizik itt, ezért ment a járdán 2015. október 29-én. De két autós rendőrjárőr észrevette. A rendőri felszólításnak eleget téve János megadta az adatait. A rendőrök rádión egyeztették az adatokat, miközben a férfi – hogy a forgalmat ne akadályozza – a rendőrkocsitól 5 méterre lévő kerítésig tolta a biciklit, hogy ott letámassza.

A két rendőr viszont ezt ellenszegülésnek és szökési kísérletnek tekintette, bár arról nem tudtak számot adni, mennyire reális az esélye annak, hogy egy 67 éves ember kerékpárral el tudna menekülni két, autós rendőr elől. János a rendőrök feltételezésén és hangnemén felháborodott, és vitázni kezdett velük, aminek az lett a vége, hogy a kezét hátrabilincselték, majd betuszkolták a rendőrautóba, hátul a biztonsági övvel be is kötötték, és bár esélye sem volt az ellenállásra vagy a szökésre, az egyik rendőr a nyakánál fogva nekinyomta a hátsó ülésnek.

Miután bevitték a kapitányságra, a rendőrök újra testi kényszert alkalmaztak, mert szerintük János ellenállt. Ő viszont úgy emlékezik, hogy a rendőrségen a földre kényszerítették, és az egyik rendőr a hasába térdelt. Hogy mi történt pontosan, nem lehetett bizonyítani, mert bár napi 24 órában kamera rögzíti a folyosót, valahogy éppen akkor állt le a rendszer, és ha készült is videofelvétel, azt nem mentették el.

A férfi ekkor már erősen panaszkodott a bilincselés és a testi kényszer okozta fájdalmakra, így a rendőrök anélkül, hogy előállították volna, elvitték az orvosi rendelőbe, és csak a doktor előtt vették le róla a bilincset.

A Helsinki Bizottság által képviselt férfi a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon megpanaszolta a szükségtelenül brutális intézkedést, de a rendőrség többször is mindenben jogszerűnek és szakszerűnek találta azt.

Új eljárásra kötelezték a megyei rendőr-főkapitányságot

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság most jogerős ítéletben adott igazat a büntetlen előéletű férfinek. Az ítélet szerint a bilincshasználat legkésőbb az orvosi rendelőbe szállítás idején már jogszerűtlen volt, mivel a férfi ekkor már nem állt rendőri intézkedés hatálya alatt, illetve aránytalan és szükségtelen volt az idős, megbilincselt, biztonsági övvel bekötött férfivel szemben az autóban alkalmazott testi kényszer is, amit a bíróság szerint a férfi „fojtogatásnak élhetett meg”. Maguk a rendőrök is elmondták: „Koránál fogva azért bennünket, fiatalabbakat nem tudott volna kellő hatékonysággal megtámadni.”

A bíróság hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatait, és új eljárásra kötelezte az illetékes megyei főkapitányságot. A bírói döntés kitér arra is, hogy a megismételt eljárásban János panaszának az ítéletben foglalt indoklás figyelembevétele mellett kell helyt adni.

A Helsinki Bizottság évek óta kutatja a bilincselés gyakorlatát Magyarországon, most is folytat ilyen kutatást. Magyarországon 2017-ben 65 ezer embert bilincseltek meg rendőrök, ami olyan, mintha Érd teljes lakosságát évente bilincsbe vernék.