Teljes körű takarítás 1 nap alatt? Nem lehetetlen!

Rohanó világban élünk, amiben minden egyes szabad perc ajándék, ráadásul, ha végeztünk a napi feladatokkal, a családunkkal szeretnénk lenni, hétvégén pedig pihenni. Sajnos azonban, ha szép, rendezett és egészséges környezetet szeretnénk teremteni magunknak, akkor a takarítás nem elhanyagolható, ami viszont egy kisebb lakás esetén is rengeteg időt vesz el. Ez főleg olyankor igaz, amikor nem megfelelő eszközöket használunk. A professzionális háztartási gépekkel sokkal egyszerűbben, alaposabban távolíthatjuk el a port, a koszt és egyéb szennyeződéseket a lakás minden szegletéből.



Különösen nagy kihívást jelent azoknak a helyiségeknek a takarítása, amelyek a főzésből fakadóan zsírosabbak vagy a vizes blokkok okán vízkövesednek. Sokszor az erős vegyszerekkel sem érhető el makulátlan eredmény, arról nem is beszélve, hogy károsíthatják az egészséget és a környezetet is. A gőz és a gőztisztítók jótékony hatása, valamint elképesztő hatékonysága régóta ismert. A Kärcher gőztisztító tulajdonságai sokrétű felhasználhatóságot kínálnak, így egyszerű és folyamatos munkavégzést tesz lehetővé. A kemény felületekről, csempékről, főzőlapokról, páraelszívókról magabiztosan távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket, még a legkisebb rések is higiénikusan tisztíthatók használatával. A kézifej kiegészítővel, továbbá a padlótisztító készlettel a lakás minden szeglete könnyedén elérhetővé válik.



A háztartásban az egyik leginkább igénybe vett rész a padlózat, amelynek portalanítása és felmosása a két munkafolyamat okán szintén megterhelő, legyen szó akár fáról, kőről vagy műanyagról. Ezért közkedveltek minden területen a 2 az 1-ben megoldások, ami a padlótisztításban is elérhető a Kärcher felmosást és a nedves-száraz felszívást egyetlen lépésben biztosító gépével, így nincs szükség előzetes porszívózásra.



Az eszköz automatikusan nedvesített, forgó mikroszálas hengerei nehézségek nélkül gyűjtik magukba a szennyeződést, míg a víz és a piszok keveréke folyamatosan leszívódik a hengerekről. Ez a praktikus, öntisztuló funkció folyamatosan tisztán és használatra készen tartja a hengereket. Ráadásul a hagyományos metódussal szemben a padlótisztító 85%-kal kevesebb vizet használ nagyobb teljesítmény mellett. Az alacsony megmaradó nedvességnek köszönhetően a padló kevesebb mint 2 perc alatt száraz lesz.



Akinek háza van, sokszor találkozik azzal a problémával, hogy a teraszról vagy éppen a házfalról hogyan tudná hatékonyan és gyorsan eltávolítani a koszt. A Kärcher magasnyomású mosójával ez a küldetés sem lehetetlen. A készülék teleszkópos markolata biztosítja, hogy kellő távolságból szabaduljunk meg a kosztól, elkerülve a visszafröccsenést. Könnyedén használható, kis helyen tárolható. Az ún. Plug’n’Clean rendszerrel a tisztítószer egy mozdulattal behelyezhető a gépbe, a flakonban lévő folyadékszint pedig egy pillantással ellenőrizhető a szórópisztolyon található LCD kijelzőn keresztül. A szórószár lapos sugárral, rotorral és tisztítószer-fúvókával gondoskodik a folt- és csíkmentes tisztaságról. Ezenkívül nagyobb munka esetén sem kényelmetlen az alkalmazása, az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően.

Fotó: Klaus Merz

Az eszköz többek között a kerékpár- és autótisztításban is jeleskedik, a speciális technológiával karcolás nélkül moshatók a lakkozott felületek is.



Találd meg az egyensúlyt a munka, a család és háztartási feladatok között, hogy minél inkább azzal foglalkozhass, amit a leginkább szeretsz, és azokkal tölthesd a legtöbb időt, akik számodra a legfontosabbak. Ebben segít a Kärcher, amellyel minden kihívás teljesíthető.