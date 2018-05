Donald Trump eljátszotta, hogy hogyan lőhették agyon áldozataikat a párizsi merénylők

Donald Trumpnak sikerült felháborítania a franciákat. Az elnök az amerikai fegyverlobbi, az NRA rendezvényén szónokolt - és itt most egy pillanatra álljunk meg, mert az a Donald Trump szónokolt lelkesen az NRA rendezvényén, aki a parklandi mészárlást követő napokban még azzal cikizte a washingtoni törvényhozókat, hogy rettegve félnek az amerikai politikába dollármilliárdokat pumpáló lobbiszervezettől. De most ő is lelkesen felállt a pódiumra, ahol valamiért a 2015 novemberi párizsi terrortámadást találta a legalkalmasabb példának a fegyvertartás propagálására.

"Párizsban senkinek nincs fegyvere. Senkinek" - kezdte az okfejtést, amely azzal végződött, hogy ha csak egy embernek lett volna fegyvere, "vagy valaki ebből a teremből ott lett volna a fegyverével", akkor egészen máshogy alakult volna a történet. Szerinte ugyanis egy fegyveres is megfutamította volna a gépkarabélyokkal felfegyverzett, a halálra teljes mértékben felkészült öngyilkos merénylőket.

De nem volt egy fegyveres se a teremben a terroristákon kívül, így azok lemészárolhattak száznál is több embert. Trump pedig készségesen el is játszotta, hogy szerinte hogy történhetett a 130 áldozat halála:

mivel senki másnak nem volt fegyvere, a terroristák szerinte módszeresen végezhették ki áldozataikat, ezt pedig ujjával pisztolyt formázva el is mutogatta.

A terroristák valójában sorozatokat adtak le gépfegyvereikből a tömegre, és felrobbantották magukat. Persze ez most mellékes, a francia kormány is az áldozatok emlékének megsértése miatt tiltakozott. "Franciaország mélyen elítéli Donald Trump a 2015. november 13-i terrortámadással kapcsolatos megnyilvánulását, és kéri, hogy mindenki tartsa tiszteletben az áldozatok emlékét" - írta közleményében külügyminisztériumuk. Francois Hollande, aki a támadás idején az ország elnöke volt, "szégyenletesnek" nevezte Trump megjegyzéseit. Szerinte azok elárulják, hogy valójában "mennyire tartja [Trump] Franciaországot és a franciák értékeit". Franciaország korabeli miniszterelnöke, Manuel Vals pedig csak annyit reagált: "Tisztességtelen és alkalmatlan. Mi mást mondhatnék még?". (Via BBC)