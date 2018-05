Parragh László nem árulja el, hogy mennyit keres, mert az "irritáló lenne"

Parragh László úgy véli, hogy a statisztikák őt igazolják. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara örökösnek tűnő elnöke az, aki inkább szakmunkást nevelne a magyar fiatalokból, és most abban talált igazolást, hogy egy minap közölt statisztika szerint az egyetemi adjunktusok fizetése még a kezdő építőipari munkásét sem éri el. Vagyis azért kéne szakmunkásnak állni szerinte, mert a kormány alulfinanszírozza a felsőoktatást, ezért ott éheznek az oktatók, viszont már alig van dolgos kéz az országban, mert mindenki lelépett külföldre kulimunkát végezni, így egy kétkezi melós éppen jól kereshet.

Persze Parragh sem véletlenül van ott, ahol, most sem ezzel az egy statisztikával próbálta igazolni magát a HVG-nek adott interjújában. De nem ám! Képzeljék, Parragh László nemrég beszélt egy németországi panzióban dolgozó 15 éves pincérlánnyal, aki egyáltalán nem bánta, hogy este 11-ig is dolgozott. Hát ebből a napnál is világosabb, hogy hagyni kell a tanulást a francba, és szakmunkásnak kell állni.

És még csak nem is ez a legerősebb része az interjúnak, hanem az, ahol saját anyagi helyzetét ecsetelve közli, hogy "az egzisztenciális biztonságot nem lehet elvenni" tőle. "Emiatt tudtam bátran összeveszni bármelyik miniszterelnökkel" - mondja a mindenkori kormányok mindenkori politikáját mindenkor lelkesen támogató Parragh, aki ezek alapján biztos benne, hogy "akkor is Jaguárral fogok járni, ha másik kormány lesz".

Arról viszont nem akart nyilatkozni, hogy mennyit keres, mert az "irritáló lenne".