Segíthetne az orvoshiányon, ha a gyógyszerészek is besegíthetnének

Akár az orvoshiányon is segíthetne, ha Európa több országához hasonlóan a gyógyszerészeket is bevonnák az egészségügyi alapellátásba. Ehhez persze előbb tisztázni kéne a gyógyszerész-gondozás feltételrendszerét és feladatait, de Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója szerint azért akad bőven olyan feladat, amit jelenleg csak orvosok végezhetnek, pedig a gyógyszerészek is alkalmasak rá.

Ilyen például a vércukorszint- és vérnyomásmérés, vagy a kötelező és választható védőoltások beadása, vagy akár a terhességi tesztek elvégzése. A gyógyszerészek bevonása az alapellátásba a gyógyszeripar szerint már csak azért is üdvös lenne, mert Magyarországon eleve hiány van háziorvosokból, akiknek már majdnem a fele hatvan év feletti, tehát hamarosan vissza is vonulhat.

Bodrogi József egészségügyi közgazdász szerint a gyógyszerészi gondozás feltételeit és anyagi hátterét 2020-ban lehetne leghamarabb bevezetni. Ő "elengedhetetlenül fontosnak" tartaná, hogy addigra ez meg is valósuljon. (Via Hírtévé)