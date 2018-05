Öt év múlva fogadhatja az első betegeket a dél-budai szuperkórház

Néhány héten belül kiírják a tervpályázatot, ha minden jól meg öt év múlva átadhatják az 1200 ágyas dél-budai szuperkórházat, mondta a projektért felelős miniszterelnöki megbízott a Magyar Hírlapnak. Bedros J. Róbert hozzátette: az elmúlt öt hónapban kidolgozták a kórház szakmai profilját, ez alapján már kiírható a tervpályázat aminek határideje augusztusban lesz. Ekkor kiválasztják a három pályaművet, amit díjaznak, majd összegyúrnak, hogy egy közbeszerzés során kiválasszák a végső tervezőt. A miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy a kórházban

900 felnőtt- és 300 gyerekágy lesz,



saját mentőállomást, két helikopter leszállópályát kap az intézmény,



tizennégy általános, egy robotsebészeti és egy hibrid műtővel kalkuláltak.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e elég orvos, és ápoló, akik üzemeltetik a kórházat, Bedros J. Róbert úgy válaszolt, hogy

"a dolgozók nagy részét, mintegy hetven százalékát a Szent Imre Kórház aktív osztályainak munkatársai képezik majd"

Szerinte sok külföldre távozott orvos is érdeklődik már most, és keresik a visszatérési lehetőséget, illetve százágyas nővérszállóval terveznek. A dolgozóknak pedig bölcsődét és óvodát is építenek.