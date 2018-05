Simicska átadta az atombőröndöt Mészáros Lőrincnek: azt pedzegeti a Hír TV, hogy mi történne, ha a felcsúti milliárdos hirtelen Orbán ellen fordulna

Egészen bizarr cikk jelent meg Simicska Lajos választások után leépített sajtóbirodalmának utolsó jelentős felületén: a Hír TV honlapján közölt cikkben azt tekintik át, milyen lehetőségei lennének Mészáros Lőrincnek, ha összeveszne Orbán Viktorral, és ellene fordulna.

Egy ilyen cikk persze bárhol máshol is vicces lenne, hiszen ezzel a szerző azt feltételezi, hogy Mészáros Lőrinc saját jogán tarthat ott, ahol, és önálló döntések meghozására jogosult, de még erősebb Simicska Lajos lapjában, aki hosszú éveken át volt az Orbán Viktor-közeli gazdasági háttérbirodalom irányítója, mígnem aztán összevesztek a miniszterelnökkel.

A Hír TV cikke mindenesetre olyan komolyan tekinti át ezt a témát, mintha valaha tényleg érdemben felmerülhetne, hogy Mészáros Lőrinc önálló akaratra ébred, ez alapján pedig arról írnak, hogy a legutóbbi becslések szerint 300 milliárd forintos vagyonnal bíró Mészárosnak bizony lenne némi mozgástere.

Mint a cikk fogalmaz:

„No de mi történne, ha hirtelen annyi tőke és erőforrás fordulna szembe Orbán Viktorral és kormányával, mint amennyit Budapest 2018-ra kalkulált bevételekből? Mert valljuk be, a dolgok jelen állása szerint nehéz lenne elképzelni, hogy Mészáros Lőrinc valaha is elhagyná a Fideszt, de láttunk már hasonlót a magyar történelemben.”

Majd a lap ad is néhány ötletet: például Mészároshoz köthető Mediaworks kiadó nagyjából 200-féle újságot ad ki, ahogy az Echo TV is az övé. Sőt, Mészáros akár le is állíthatná a Mátrai Erőmű működését, teszi hozzá a lap, majd felvetik azt is, hogy a kormányfő belső köreiben mozgóként sok bennfentes információ birtokában lehet, főként a közbeszerzésekről.

A szerző nélküli cikk szerint

elég nagy gyomrost vihetne be Orbán Viktornak, ha például Mészáros egy meghallgatáson elmondaná, amit tud a közbeszerzési visszásságokról.

A cikk vége kijózanítóbb hangot üt meg, és éppen alighanem a Simicska-féle esetre is utalva arról írnak, hogy Orbán Viktor is megtanult egy s mást "a legutóbbi esetből":

egyfelől a kormányfő megtanulta, hogy senki kezében nem lehet túlzottan koncentrálni egyes iparágakat, éppen ezért például a médiát is viszonylag egyenrangú szereplők között osztotta szét.



Valamint az építőipari közbeszerzéseket sem csak Mészáros cégei nyerik az országban, és a szállodaiparban sem ő az egyetlen kormányközeli szereplő, teszi hozzá a cikk.

Így a nehezen megmagyarázható cikk az alábbi összegzéssel zárul: