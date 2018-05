Végre adekvát a régi mondás: kiöltöztek, mint Szaros Pista Jézus nevenapján

A nyomasztó Parlament helyett nézegess híres embereket hülye katolikus szettekben!



A világ leghíresebb divateseménye nem egy divatbemutató, hanem egy patinás múzeum egyik osztályának éves pénzgyűjtő partija. A New York-i Metropolitian Museum of Art (Met) ruhagyűjteménye, ami Costume Institute néven fut, minden évben olyan közösségi finanszírozós partit rendez Met Gala néven, ahonnan észak-olasz dizájntalicskán kéne kitolni a pénzt, ha az nem átutalások formájában érkezne. Egy sima sétálós jegy 30 ezer dollár, vagyis aki nem akar egyedül bóklászni, mint valami szerencsétlen, annak majdnem 16 millió forintot kell kiköhögnie a páros bejutásért. Ha pedig le akarsz ülni a vacsorához, akkor kell asztaljegy is, ami - asztalonként, nem személyenként - 275 ezer dollár, vagyis közel 73 millió forint.

Nem is csoda, hogy ha már ennyit perkáltak, mindenki próbálja a lehető legtöbbet kihozni az esetéből, és ha már úgyis egy divattörténeti intézetet támogat, a tömeg hagyományosan úgy kiöltözik, mint Szaros Pista Jézus nevenapján. Vagyis itt láthatók a legelvetemültebb, legidiótább és legbátrabb ruhák minden évben.

Az idei gálának tematikája is volt, mégpedig a katolicizmus és az egyházi dizájn. Persze nem csak úgy véletlenül, hanem azért, mert május 10-én nyílik az Intézet egyik legnagyobb szabású és legkülönlegesebb eddigi kiállítása, a Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination című, ami a Vatikántól kapott eredeti darabok segítségével mutatja be, hogyan hatott az Egyház esztétikája a csúcsdivat világára.



Mivel minden ilyen esemény a rosszmájúan kommentáló nagyközönség kedvéért létezik, most dőlj még hátrébb, ébreszd fel magadban a nem is olyan mélyen rejlő gonosz divatkrikust, mert azonnal jönnek a menők, a vagányok és a magukból totál hülyét csináló mindenféle sztárok.

A vendégek hála istennek igen sokféle irányból közelítették meg témát és a katolicizmus látványkészletének legkülönbözőbb elemeit alakíttatták át kortárs ruházattá.

Kim Kardashian, a közismert minimalista például, a nemesfémek és az alkoholfogyasztás nagy barátjaként egyszerűen misekehelynek öltözött. A megvalósítás szinte tökéletes, de alul egy nagy, kerek fémtalppal lett volna igazán perfekt:

Az egész gálára jellemző volt, hogy a nők még a szokásosnál is sokkal inkább túlöltözték a férfiakat. Férfifronton, egy-két kivételtől eltekintve az jelentette a bátorságot, ha valaki olyan hagyományos ruhadarabot vett fel, amin megjelent valami egyházra utaló minta. Tökéletes példa erre a vonalra a Glee-ből és a Versace megöléséről készült sorozatból ismerhető Darren Criss bizáncimozaik-mintás zakója, amit csókra termett püspökgyűrűkkel ellenpontozott. Nagy bónuszpont, hogy Crissnek még az ajka színe is remekül harmonizált a nadrág,a zakó és a csokornyakkendő vörösborszínével. További pluszpont, hogy nem akasztott a nyakába valami marha nagy keresztet, hanem ráhímeztette a cipőjére:

Térjünk is vissza a tökös nőkhöz! Közülük is egyből a személyes kedvencemhez, az egyszerre ördögnek, óriási pinának, alien származású csillagközi utazónak és szentnek öltözött Solange Knowleshoz, Beyoncé szintén énekesnő húgához. Az Iris van Herpen tervezte galaktikus vulvaruha hatását az egekbe emelte, hogy Solange az angyalnak/elsőáldozó kislánynak öltözött Aurora James-szel (egy New Yorkban kézműves dél-afrikai cipőket áruló cég alapítójával) flangált tanulópárban:

A legönironikusabb jelmeze az alanti képet balra látható Cara Delevigne szupermodellnek volt, aki egy kanos pap rémálmát, a gyóntatófülke rácsa mögött a sötétben megjelenő tök meztelen nőt játszotta el. Szép, összetett koncepció!

A legcukibb, egyben legbolondabb ruhája Frances McDormandnek volt, aki azt idézte fel, mi történik azzal az apácával, aki nem bírja a zárda szigorát, ezért suttyomban jól begombázik, aztán kisétál a zöldséges kertbe, ahol megszólítja egy kelkáposzta:

Gigi Hadid szupermodell sem az egyszerű történetek elmesélésének híve. Ő azt a jelenet játszotta el a ruhájával, amikor Milano püspöke megbízta Michelangelót a Dóm kifestésével, de a projekt második hónapjában pénzzavarba került, abban a fázisban, amikor a Mester még éppen csak felrajzolta a fő motívumot és kiszínezett pár részt belőle:

Minden jelmezbálban van kötelezően legalább egy szerencsétlen, akinek az apukája csinált egy működőképes, teljes testes kólaautomata-jelmezt, ezért 5 perc középpontba kerülés után egész délután nyomorultul feszeng, izzad, és még táncolni sem tud beállni. New Yorkban ez a balfácán az idiótán nagy szárnyakba öltöző Katy Perry volt. A szárny belső, sötétebb színű része pedig kellemetlenül emlékezetett az idős, erős dohányos férfiak nikotinos bajszára:

Érdemes összehasonlítani, hogy az összecigizett libaszárnyaival milyen hatást tudott kelteni a szexpápának öltözött Rihannához képest:

Most pedig jöjjenek a különdíjasok!

A Legbátrabb Ruha Díja Tracee Ellis Ross színésznőé, aki egy püspök összegyűrt szennyesének öltözött:

Képzelőerőben nem sokkal maradt el tőle Nicki Minaj, aki pedig a korábban említett püspöknek a Kim Kardashian által játszott kehelyből kiömlött miseborát játszotta el:

Érdekes jelenség, hogy a megjelentek közül nem kevesen keverték össze a katolicizmust a Trónok Harca univerzumával. Például maga Madonna is, aki sajnos nem csinált magából egy óriási szóviccet, hanem Cerseinek öltözött:

De az Olsen-ikrekről is kiderült, hogy nem jártak eleget hittanórára. (Illetve sajnos az is, hogy a túl sok molekula fogyasztása szemét dolgokat művel az ember arcával.):

A Daenerys Targaryent játszó Emilia Clarke bezzeg szerény maradt és dúsan hímzett bársony sötétítőfüggöny képében jelent meg:



Sajnos Lana Del Rey és Jared Leto is elbliccelték a töriórát, ezért képzelhették, hogy a Biblia főszereplői nem jórészt földművelésből élő zsidók, hanem dologtalan kaliforniai hippik voltak:

A Legerősebb Nyakizom Díja Sarah Jessica Parkeré

Aki nem tudta eldönteni, hogy ő egy püspök vagy a Szűzanya, ezért végig egy jókora lámpást egyensúlyozott a fején:

A Nyúl- és a Macska Terméktanács megosztott különdíját Ariana Grande kapja

A remek, füleket formázó fejdíszéért, aminek - unter uns - csak annyi köze van a katolicizmushoz, hogy azokban a régi időkben, amikor nemcsak gátlástalan sztárok viseltek ilyen hülye kalpagokat, valószínűleg több volt a gyakorló katolikus:

A Legjobb Glória Díját Janelle Monae rapper kapta

Az arany kalapjáért, miközben, ezt se hallgassuk el, az alatta elterülő Marc Jacobs-ruha is istentelenül jól állt neki:

A Legkritikusabb Jelmez díja Cardi B.-t illeti

Aki mintha arra akart volna utalni a fejdíszével, hogy minden papot és egyházi személyt kis pöcsnek tart:

